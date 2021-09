“Nuestros hijos nunca han estudiado remoto porque no hay Internet por nuestras comunidades”

Afirmó el dirigente Achuar Israel Saldaña Nango.



Él es Apu de la comunidad “Pucacuro”, ubicada a unas 8 horas en peque-peque desde el distrito de Trompeteros. Habló de los dos temas principales en todo pueblo, la salud y la educación de su población. En Pucacuro hay unos 300 habitantes, pero hasta ahí llegan pobladores de otras comunidades cercanas, buscando salud y educación para sus hijos.

“En cuanto a salud existe un centro totalmente desabastecido, sin médicos que vean casos covid, gripes, malaria, diarreas, vómitos, bronquios. Hay un médico para allá, pero se queda en Trompeteros, los técnicos son los que ven a más de 200 comuneros que llegan hasta Pucacuro. Ahí está un simple “encargadito” y no el médico.

En cuanto a educación, hago un llamado al gobierno para que se preocupe para poder trabajar con Internet. No tenemos eso. No ha habido estudio remoto para los escolares en la época de pandemia. Ahora recién está habiendo clases semipresenciales, un profesor les enseña 3 veces por semana” contó el Apu.

¿Esperan algo del nuevo gobierno del Perú, del presidente Castillo?

-No lo conozco, pero sí por su campaña lo hemos apoyado. Yo he marcado por él, algún día iré a Lima a conocerlo y conversar con él directamente para que no haya más olvido en los distritos y comunidades alejadas como las nuestra en la zona alta del Corrientes. Estamos muy olvidados por los gobiernos de turno.