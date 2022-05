Expresaron los profesionales del hospital EsSalud de Iquitos que ayer realizaron un plantón exigiendo la salida del médico del MINSA impuesto como gerente en su institución.



En el marco de su protesta dieron a conocer que EsSalud Loreto gasta 12 millones de soles al año por referencias de pacientes a la capital.

Cuando bien se podría hacer una reingeniería para que en ese nosocomio cuenten con especialistas y equipamiento con tecnología de punta. Precisaron que a los gobiernos de turno no les interesa pensar en una repotenciación, por lo que hasta ahora siguen en una infraestructura que se asemeja más a un policlínico en vez de un hospital referencial del seguro.

A las 8 de la mañana apareció en el frontis del hospital EsSalud, ubicado a un lado de la Av. La Marina, el Dr. Carlos Enrique Sánchez Araujo, presidente del Cuerpo Médico. Lo acompañaba un grupo de colegas, luego aparecieron licenciadas en enfermería y profesionales de la CUT.

“Estamos aquí porque queremos hacernos escuchar. Decirle al presidente ejecutivo de EsSalud que ahora está en Iquitos en la reunión descentralizada con los ministros, que nosotros no somos empresa, entonces no pertenecemos al Fonafe. Nuestro dinero no está en bolsa de valores, nuestro dinero, nuestros aportes no son la caja chica de los gobiernos de turno.

EsSalud no recibe ni un sol del tesoro público. EsSalud se sostiene solo con el aporte de nuestros asegurados. El empleador es el que paga su derecho de seguro social. En los últimos 3 años el presupuesto nacional de EsSalud sobrepasaba los 12 mil millones de soles. Pero ahora el Fonafe (este año), ha dispuesto de 7,500 millones de soles. ¿Y dónde está el resto de millones de soles que corresponden por justicia a EsSalud? ¿Qué hacen con ese dinero?” habló fuerte el presidente del Cuerpo Médico.

12 MILLONES DE SOLES AL AÑO EN REFERENCIAS DE PACIENTES.

Luego de varias protestas, algunos galenos, así como el presidente del Cuerpo Médico, dieron a conocer que EsSalud Loreto gasta al año 12 millones de soles por referencias de pacientes a la capital.

“Acá se terceriza la resonancia magnética y otros servicios. Si analizamos los costos entre tercerizaciones y referencias de pacientes vemos que EsSalud gasta más de 12 millones de soles al año. Cuando bien se podría tener capacidad resolutiva en una región como la nuestra. Pero no hay interés de parte del gobierno que así sea. No se invierte para hacer pruebas de esfuerzo en neumología, no se invierte en equipo de Rayos X etc.

Prácticamente utilizan al seguro para pagar favores políticos. No queremos que una persona externa venga a dirigir EsSalud. Merecemos contar con un verdadero hospital, tenemos muchas referencias porque no tenemos especialidades, insumos y el apoyo para atender acá.

No estamos de acuerdo con que nos impongan como gerente a personal del MINSA. Esta medida de protesta es la primera de una serie de gestiones que realizaremos con la finalidad de que nuestro pedido se cumpla. EsSalud debe ser manejado por gente que trabaja en la institución, nadie más conoce la casa que el que vive ahí. Nadie más conoce que los trabajadores que laboramos en la institución.

Queremos que toda la población sepa que han nombrado a un gerente que es del ministerio de salud. No lo deseamos y no es por capricho, es algo que se viene gestionando desde hace muchos años con el sindicato nacional médico. Qué en ninguna red de todo el país debe haber gente del ministerio de salud o de otra entidad.

También recordar que contamos con una escala salarial que se debe respetar y el actual presidente ejecutivo no lo está haciendo. Este hospital (Loreto) viene siendo retrasado por las autoridades de turno. Acá se gastan miles y miles de soles en alquileres de locales, en pagos de servicios que no debemos pagar, en tercerizaciones que no se deben tomar. Este es el inicio de nuestra lucha.

Necesitamos un hospital nuevo, cambiar los ambientes. No sé en qué momento el ex presidente del seguro, Castañeda Lossio, se “iluminó” para comprar este local. Cuando llegué acá me dije: ¿a qué hospital he venido? Porque me pareció que era un policlínico” dijo el presidente del cuerpo médico.

“Queremos que el presidente Castillo, sepa que estamos descontentos con este gobierno, al igual que los trabajadores del hospital Iquitos, porque no se preocupan por la salud. Los trabajadores merecemos laborar en condiciones dignas, pero ellos no quieren asumir su responsabilidad para lo que fueron elegidos. “No más pobres en un país de ricos”, dijo el presidente Castillo. Ahora que lo demuestre pues” acotó. “Ellos nomás son los nuevos ricos, la gasolina ha subido” coreaban otros.

Luego que la doctora Yesenia Ramos, habló fuerte en cuanto a que EsSalud se respeta y no aceptarán al nuevo gerente, todo el grupo profesional optó por desplazarse en señal de protesta por la Av. La Marina.

(Luz Marina Herrera Lama).