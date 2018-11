Expresó el profesor José Manuyama, quien también dijo estar en contra de la minería aluvial

Hizo un llamado a las nuevas autoridades para que no sean aliados de proyectos que atentan contra el ecosistema amazónico

“El tema de la Hidrovía ha generado controversia desde el principio porque choca con el ecosistema acuático que nos ha mantenido por miles de años a los amazónicos del pasado y del presente. Por lo que es natural que varias comunidades se estén organizando en contra de ese proyecto que no debe ir.

Yo me sumo al movimiento comunitario que existe contra ese proyecto. Algunos negocios no son compatibles con la Amazonía. Son negocios que vamos a mirar pasar por nuestras narices y no vamos a ser parte de la cadena económica. Son los grandes negocios extranjeros los que definen estos megaproyectos. Nuestra solidaridad con los pueblos que ahora están levantándose” mencionó Manuyama.

De otro lado, dio a conocer que en estos instantes el “comité de defensa del agua” está enfocado en su lucha contra la minería aluvial que les genera daños catastróficos a los principales ríos.

“No es novedad saber qué en el Putumayo, Napo, Nanay, están las dragas. Unas cuantas son reventadas y otras siguen y eso no puede ser que ocurra teniendo a capitanía de puerto, a la policía, a la fiscalía de medio ambiente, a los municipios. ¿Qué queremos que todo Loreto se convierta en una nueva Madre de Dios?

Desde el comité de defensa del agua hacemos un llamado a las nuevas autoridades y a la sociedad civil a fin de presionar para que todo eso termine, sino ríos como el Nanay y otros van a ser ríos llenos de mercurio con todas las enfermedades que trae la minería aluvial.

Esperamos que las nuevas autoridades no sigan con esas tendencias, que no sean aliados de esos megaproyectos, de lo contrario estarían facilitando el saqueo amazónico en desmedro de la población. Que sean un gobierno a favor de la gente, la conservación y el aprovechamiento sostenible de la Amazonía. Si no lo son, entonces tendremos a nuevos gobiernos que enfrentar, a gobiernos enemigos” concluyó.