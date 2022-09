Expresó Wendy Lomas Vásquez, técnica en enfermería del módulo de salud de Cuninico.

Encima hace cerca de dos meses que no les pagan su sueldo.



El mencionado módulo se impulsó con personal de salud en el año 2019 cuando ganaron una acción de amparo desde el Tribunal Constitucional. Llevaron a personal de salud que poco a poco se fue retirando porque no les pagaban lo ofrecido y a tiempo. Tal como sigue ocurriendo hasta hoy.

Wendy narra un poco la realidad en que está sumida la comunidad nativa de Cuninico.

“Al comienzo acá trajeron a un médico, un obstetra, enfermera, laboratorio, un grupo de brigada y un grupo estable. De ahí poco a poco han ido renunciando porque les demoran los pagos. Y hasta ahora seguimos sufriendo ese problema. Nos deben desde el mes de agosto, casi dos meses.

Acá brindamos el servicio de planificación familiar, atención de partos, laboratorio (recién llegó uno) y Vanesa, colega técnica en enfermería. Desde marzo no teníamos laboratorista. Contamos con insumos para los análisis. Cuando hay una emergencia los referimos a Maypuco (micro red), si no se puede ahí los envían a Nauta. Contamos con una hidroambulancia” cuenta Wendy.

¿Y les dan presupuesto para el combustible?

-Esa gasolina no la quiere cubrir lo que es la microrred, ese trajín de Cuninico a Maypuco. Son 10 galones que se gastan en ese tramo, cada galón es vendido a 20 soles.

¿Cuál es su opinión del derrame y qué cree que pasará dentro de poco en torno a la salud?

-El derrame fue una sorpresa para todos. El del año 2014 no era tan fuerte como el de ahora, ahí se veía el agua como que brillaba; pero ahora este último del viernes 16 de septiembre, se juntó el petróleo espeso en la quebrada y es algo desesperante.

Esta quebrada es nuestra fuente de agua, de comida, de vida. El suelo ya está contaminado con el crudo, la siembra ya no dará igual por más que le fertilicen el suelo. De aquí vendrán enfermedades diarreicas por el agua, urticarias, heridas por el cuerpo. Ya hemos visto eso.

El Estado nos tiene muy olvidados, en el 2014 fue el primer derrame. Yo fui con un grupo como paramédico y vimos que se había corroído el tubo del oleoducto, no fue provocado. Es un monte virgen por donde está, no creo que haya sido a propósito, pero si alguien lo ha hecho que los atrapen y les caiga todo el peso de la ley.

(LMHL).