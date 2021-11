Publicidad

Expresó el Prof. Sergio Ríos Sánchez, luego de recuperarse del “baldazo de agua helada” recibido por el Sute/Loreto.



Ayer estuvieron juntos (pero no revueltos) en el auditorio de la Casa del Maestro. Se pudo conversar con el secretario del Sute/Maynas Sergio Ríos, sobre la intervención que lo deja fuera de ese sindicato. Acción, a la que mencionó, apelará ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep.

“El jueves en la tarde estábamos reunidos con la directiva para planificar la bajada a bases, así como el aniversario del Sute/Maynas que es el 26 de noviembre. Cuando los dirigentes del Sute Loreto irrumpieron en la oficina del Sute/ Maynas de manera prepotente, diciendo que estaba intervenido y que mi cargo quedaba disuelto.

Me quedé sorprendido frente a la actitud del profesor César Coral, él fue quien habló. Así como de la actitud de Eleazar Pezo, que sin argumento y sin sustento legal haya hecho la resolución 008-2021 estableciendo criterios falsos y desconociéndome como secretario del Sute/Maynas.

Una de las causales dice es que no se está pagando la luz y el agua, eso es falso. Que debemos a LVS y es falso. Que hay un forado en las cotizaciones y es falso. Que hay mutismo en sub cafae, siendo que nosotros sí damos a conocer lo que pasa al interior de esa entidad.

Nos sorprendió porque antes de esa actitud prepotente, ni siquiera habían hecho llegar un documento anticipado para poder responder y tener nuestra defensa. Vino y nos atacó de esa manera arbitraria” se expresó Ríos Sánchez.

¿Y qué acciones asumirá como Sute/Maynas?

-Vamos a apelar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep porque consideramos un abuso el cometido por parte del Sute Loreto al Sute Maynas. Nosotros sí estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento, de bajada a bases, hemos construido un Sute distrital en Yaquerana.

Impulsamos el proceso de afiliación para maestros, hay capacitaciones, estamos trabajando. Por eso es que nos llama la atención del Sute/Loreto, no tiene sentido lo que están haciendo. Están buscando “tres pies al gato” para desprestigiarnos y manchar nuestras honras y eso no lo vamos a permitir.

¿Piensa que hay un asunto político detrás?

-Cada quien es libre de participar en asuntos políticos, pero no hay que mezclar el tema político con la labor sindical. Somos dirigentes de años, con experiencia y eso deben deslindar.

Apelaremos ante el CEN y se tomarán mejores decisiones en aras de la unidad. Y si persisten en todo esto, también pediremos la intervención del Sute/Loreto porque acá los compañeros también tienen muchas cuentas por rendir en lo que se refiere a cotizaciones. Todos los meses aportamos de manera religiosa.

¿El local del Sute Maynas seguirá cerrado?

-Tenemos el reconocimiento de la dirección de trabajo, también un ROS que nos reconoce y hemos sido elegidos en una Convención donde participaron dirigentes nacionales.

Fuimos elegidos por las bases no como han hecho ellos entre “gallos y medianoche” que han elegido a Jin Jones como presidente de una comisión organizadora, desconociéndonos, eso tampoco lo vamos a permitir.