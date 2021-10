Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, sobre liquidación de Pluspetrol Norte.

Peru’s Minister for Energy and Mines Ivan Godofredo Merino Aguirre talks to Reuters, in Lima, Peru July 30, 2021. Picture taken July 30, 2021. Peru Ministry of Energy and Mines/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES



El ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, manifestó la disposición por parte del Poder Ejecutivo de dejar a Petroperú bajo la administración del Lote 8 tras la liquidación de Pluspetrol Norte. No obstante, precisó que serán necesarias algunas modificaciones en cuanto a la relación con las comunidades indígenas de la zona.

Si bien el titular de la cartera de energía y minas no precisó cual o cuales serían las empresas socias de Petroperú para operar en el Lote 8, sí adelantó que ya existe un acuerdo concreto con la empresa estatal de derecho privado.

“Nosotros quisiéramos que eso lo administre Petroperú. Desde nuestro punto de vista de rentabilidad social, con una alianza concreta con los pueblos y las federaciones para que con sus legítimos representantes se haga una alianza específica. Inclusive yo estaría dispuesto a que los mismos dirigentes indígenas participen en un ente que supervise todas las actividades”, manifestó el ministro Merino.

Por otro lado, aseguró que pese a la disposición del Estado, el acuerdo con las empresas no serán oficializados mientras no exista el consenso por parte de la población de la zona. “No vamos a hacer lo que la población no quiere. Somos respetuosos de la decisión popular, somos un gobierno de origen popular y nos mantendremos siempre respetuosos”, declaró. (A. Padilla)