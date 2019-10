Jefe de la División de Comercialización MPM, Jeyson Rengifo Ventura

Tanto la Municipalidad de Maynas como la empresa Discoteca Saquara apelan a las normativas municipales, para el primero la vía está agotada y para el segundo no se cumplieron con los procedimientos.

Respecto al reclamo de la empresa de solicitar una nueva inspección y no le darían la oportunidad, el jefe de la División de Comercialización MPM, Jeyson Rengifo Ventura, manifestó que “los certificados de acústica que venía solicitando este establecimiento data desde el año 2014”.

Y que Saquara ese año sin haber agotado la vía administrativa, “acudió la órgano jurisdiccional para que a través del Juzgado se le otorgue el Certificado de Acústica. Para otorgar este certificado existe el TUPA y la normatividad respectiva que el establecimiento tiene que cumplir con algunas condiciones, sin embargo este establecimiento no cumple las condiciones”.

Señaló por ejemplo que deben evitar que la bulla salga hacia los vecinos (hoteleros) y que se propague hacia otros lados. “Y eso no cumplió este establecimiento, pese a que constantemente se le ha solicitado para que trate de regularizar esa situación; sin embargo, ellos argumentan que lo solicitaron, pero las veces que la municipalidad quiere ir a realizar una medición nos cierran la puerta”.

Precisó, “Nosotros no vamos a acudir como municipalidad cuando ellos nos solicitan. Los operativos, las mediciones de contaminación sonora se lo hacen en operativos netamente inopinados, sin aviso previo”.

Se ha procedido con una Resolución de Gerencia Municipal, conforme a una sanción que señala que cuando el establecimiento no cuenta con el certificado de acústica o esté vencido, “automáticamente procede una clausura definitiva y este establecimiento nunca acató la clausura, seguía trabajando. Luego vino el tapiado de puerta”.

Rengifo Ventura remarcó que “desde el año 2014 se les dio las facilidades, ofreciéndoles los mecanismos necesarios para que procedan a cumplir con los requerimientos de la municipalidad, constantemente se les ha notificado solicitándoles el acústico por las constantes denuncias de las empresas hoteleras”.

Acotó “A mi entender ya se agotó todas las instancias municipales. Tratamos de implantar el principio de autoridad. El actual gobierno trabaja constantemente por la tranquilidad de los ciudadanos, de los vecinos”.

Explicó finalmente “Con este accionar no estamos impidiendo el derecho a tener empresa, a trabajar. Estamos tratando de que estos establecimientos se adecúen a las normas municipales vigentes, conforme a ley, y así no generar perjuicios al vecindario, en este caso”. (Diana López M.)