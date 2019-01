Expresa el presidente de ORPIO respecto a que los comuneros estarían acostumbrados a cortar el oleoducto norperuano.

Respaldo a todos los pueblos y líderes indígenas, asegurando que no cometen malas prácticas de chantaje.

Así de contundentes sonaron las palabras del presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) Jorge Pérez, agregando que respaldaba a los dirigentes y a los pueblos originarios.

“ORPIO respalda la labor de los hermanos de las 4 y 5 cuencas y la labor de los hermanos indígenas que están orientados a ver cómo librar a las comunidades de la contaminación. También a los cuerpos de agua, a los ríos que sirven para el alimento y consumo diario de los pueblos.

El oleoducto norperuano tiene que entrar en un proceso de mantenimiento con la participación de los pueblos indígenas y con la observación de las naciones unidas. No pueden estar echando la culpa que una y otra vez, están rompiendo los tubos o como dicen para “chantajear” a los gobiernos.

Hay una lógica. Nosotros no podemos asesinarnos a nosotros mismos, con esos derrames se asesina la vida, se disminuye la vida de miles de personas. Rechazamos tajantemente de plano que estemos entrando en acciones de chantaje. Acá se reclaman los derechos de los pueblos originarios y por ello la actividad petrolera debe ser sostenible y libre de contaminación.

Tienen que mirar atrás y ver los problemas ocasionados con la contaminación, luego mirar adelante para que esos crasos errores no se repitan. Eso planteamos.

La próxima semana nos vamos a reunir con el profesor Elisbán Ochoa, gobernador de Loreto, es nuestra primera reunión. Le daremos a conocer la problemática que está en nuestra agenda para que la conozca y nos ayude a salir adelante en el marco del respeto a la vida y el desarrollo de los pueblos indígenas”, habló Pérez.