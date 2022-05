Sostuvo el Apu de la asociación indígena «Santa Elena zona I», Río corrientes distrito de Trompeteros

Debido a la denuncia hecha por el señor Enrique Alvarado Greffa, presidente de la asociación «Santa Elena zona II», en contra de Teddy Sandy Piñola, Luis Laiche Paima, Pedro Ascencio Peña y Natividad Tamani Torres, el Apu Teddy Sandy manifestó que todo lo señalado por Alvarado Greffa, no se ajusta a la verdad.

Negó tajantemente que estaría haciendo abuso de autoridad y usurpación de funciones y mucho menos que estaría en complicidad con la señora Natividad Tamani Torres, quien no tiene nada que ver este caso.

«El director Pedro Ascencio, tampoco tiene que ver nada en este caso, la denuncia cae en saco roto, el director solamente cumple su función de como educador en la comunidad. El director cuándo fue a la zona II, le trataron de la peor manera, a raíz de ello, nosotros le dijimos que venga a nuestra zona I. Esto no fue del agrado del otro grupo, por lo que empezaron a hablar mentiras en contra de nosotros. Nosotros no hacemos usurpación de funciones, porque estamos debidamente inscritos en los registros públicos como autoridades. Lo que sí hemos conversado con la jefa de personal de la ugel, es que se le mantengan al director de la comunidad de la zona I. Hay de todo con esas personas, también insultaron a la directora de inicial, cosa que no debería pasar entre autoridades y profesores. En el 2018 yo le denuncié en la fiscalía de Nauta a Enrique Alvarado, por presunta falsificación de firmas, el proceso está siguiendo tres años y hasta el momento no hay un careo entre él y yo. No sé qué habrá en el Ministerio Público de Nauta, pero es muy raro que cada vez que le notifiquen nunca se presenta. Solamente vamos a esperar que esa notificación llegue para decir a las autoridades del ministerio público y aclarar que nada lo que se está diciendo es verdad. Simplemente le pido al Señor Enrique Alvarado que vea por su pueblo y que a nosotros nos deje trabajar por nuestro pueblo. Que no esté mintiendo a sus comuneros con proyectos que van a llegar y nunca llegan. En cambio nosotros sí estamos trabajando en proyectos y en los próximos meses se estarían ejecutando en nuestra comunidad», sostuvo Teddy Sandy Piñola, Apu de la asociación indígena «Santa Elena zona I», Río corrientes distrito de Trompeteros.

Los dirigentes de esta comunidad simplemente esperan que todo eso se aclare y que les dejen trabajar por su pueblo. También manifestaron que la jefa de personal de la Ugel-Nauta, no tiene nada que ver en este caso y que la están involucrando sin ningún motivo.

(C. Ampuero)