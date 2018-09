Señalaron las personas que la tuvieron en su poder

Los propietarios de la vivienda donde fue encontrada una menor de 13 años, tras ser raptada del distrito de Mazán, señalaron que ellos en ningún momento tuvieron secuestrada o retenida a la adolescente, tal como se está dando a conocer en otros medios.

La dueña de casa sostuvo que el pasado jueves encontró a la adolescente sentada sobre una banca, llorando y de miedo, porque según dijo, dos sujetos que estaban en motocarro le dejaron abandonada a su suerte.

Fue ahí que le dieron hospicio en su casa, sin embargo el marido de la mujer indicó que no podrían tenerla en el lugar, porque estarían cometiendo un delito, por lo que llamaron de inmediato a la policía y a la madre de la niña, para que se acerquen hasta la vivienda y rescaten a la menor.

Marlene Gutiérrez sostuvo que en todo momento trataron que la menor les cuente el motivo de cómo fue a aparecer a orillas del río Itaya, sin embargo la adolescente, seguro por el temor o el miedo, no dijo absolutamente nada, a las justas dio el número de celular de su madre para que puedan dar con ella.

A raíz de su situación, esta familia se puso a derecho, porque señalaron no temer nada, que no retuvieron ni secuestraron a la adolescente, sino todo lo contrario, la protegieron hasta la llegada de su progenitora y de la policía. (C. Ampuero)