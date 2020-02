“Nosotros hemos ganado porque el FREPAP trabaja organizadamente desde hace años”

Expresó Víctor Machaguay, regidor de la municipalidad de Ramón Castilla.

A los muchos israelitas que se movilizan por la zona del bajo Amazonas, les ilumina el rostro una especie de alegría sostenida, de orgullo y de ganas de seguir en la brega para mantener su conquista electoral que ha llevado a su movimiento a coronarse como la segunda fuerza política del Perú en el Congreso, por encima de los movimientos conocidos en el país.

Sobre el punto, se entrevistó a uno de los regidores israelitas del movimiento Frepap creado por Ezequiel Ataucusi, cuyos hijos Juan y Jonás, andan enfrascados en intereses políticos. Los israelitas de Loreto, por lo menos, reconocen a Jonás como su líder, a Juan lo ven como un interesado que nada tiene que ver con el movimiento.

“Juan Ataucusi, no pertenece a la agrupación política del Frepap y mucho menos a la organización israelita, él tiene intereses personales. Como militantes nosotros sabemos claramente que Ezequiel Ataucusis, no dejó ni un bien patrimonial a su nombre, todo está registrado para la asociación.

Como partido queremos el desarrollo para el país, así como lo hacemos en Mariscal Ramón Castilla. Gobernamos por educación, salud, desarrollo agrario. Como partido estamos al 100% lejos del tema de la corrupción. Nuestra congresista Luz Carguaray, es de la comunidad Alto Monte de Israel”, refirió el regidor.

¿Y es verdad que ustedes no dejan entrar a nadie en territorio de Alto Monte?

-Es una comunidad privada. Pero cualquier persona puede entrar, cualquier equipo periodístico. Sino que allá se le pregunta cuál es su misión en esa visita, qué razones han tenido para llegar allá. Las ofrendas que hacemos tres veces al año es en agradecimiento al señor Dios.

¿Es real que muchos se dedican al sembrío de cultivos ilícitos?

-Del Frepap no. Pero sí somos conscientes que muchas personas lo hacen por falta de presencia del Estado y la oportunidad de desarrollarse en tareas legales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay personas que se dedican a eso, que no son del Frepap, nosotros estamos prohibidos de hacer esas porquerías. El que lo hace está propenso a ser denunciado ante las autoridades.

¿Se les percibe contentos con lo logrado en el congreso?

-Sí estamos contentos, muy alegres por el triunfo del Frepap. Se ha celebrado y pienso que muchos peruanos han votado por resentimiento contra esos partidos que ahora no han ganado y también han votado por conciencia porque nosotros hace años que estamos organizando y desplegando esfuerzos en ese objetivo. No vamos a defraudar al país.