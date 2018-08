Propietario de América Computer, José Quispe Farro.

Proyectan un curso virtual, pero dijo no es posible porque los armadores todavía no implementan el módulo básico en las embarcaciones.

La capacitación de los tripulantes por el tema de seguridad en los ríos debería ser una prioridad en la política de gobierno regional y en las entidades que correspondan a la administración fluvial. Es una de las preocupaciones del Sindicato de la Marina Mercante Fluvial del Oriente Peruano.

En tal sentido, mencionaron existe un Centro de Instrucción Fluvial denominado América Computer, cuyo propietario el ex consejero regional José Quispe Farro, hizo algunos comentarios en relación a la desconfianza por las capacitaciones y sobre todo porque se señala que no se realizarían prácticas.

Respecto a la denuncia que el curso no comprende prácticas, señaló: “A las pruebas nosotros nos remitimos, yo no sé porque el Sindicato hace una aseveración no solamente temeraria, sino tendenciosa y maliciosa, o mal intencionada, porque si ellos se apersonaran a nuestra institución comprobarían que la capacitación que se da, a los que les corresponde, me refiero a los prácticos, a los contramaestres, se les da la capacitación correspondiente en cada curso que lleva a cabo la institución”.

Aseveró que “el Sindicato que está ubicada a escasas cuadras, podría venir a hacernos una visita cuando haya capacitación, aunque en realidad nosotros no tenemos por qué rendirle cuentas al sindicato. Debo lamentar que ningún representante del sindicato se ha acercado a nuestra dependencia y que opera al amparo de una resolución de la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Capitanía y Guardacostas del Perú. Nuestro órgano de control directo es la Dirección de Control Acuático de la ciudad de Lima-DICAPI y nuestro órgano de supervisión inmediata era Capitanía de Puerto de Iquitos”.

Se consultó si 7 días de capacitación es suficiente para sacar a un Marinero Fluvial o Ribereño, respondió: “Reitero lo que he dicho hace un momento. Nosotros nos regimos por lo que dispone la Dirección de Control Acuático. Anteriormente con otra directiva la capacitación era de 15 días, ahora la han reducido a 7 días. No es antojadiza. La capacitación es decisión de la Marina”.

Quispe Farro, agregó: “Queremos implementar en los próximos cursos, un curso que todavía no está contemplado en la norma porque los armadores todavía no implementan el módulo básico en las embarcaciones, pero queremos implementar el Módulo de Navegación Básica que es virtual, para que al alumno practique cómo actuar en los diferentes escenarios que se presentan en la navegación fluvial”.

Respecto a la posibilidad de la creación de una Escuela de la Marina Mercante en Iquitos, comentó: “He visto con sorpresa que el sindicato impulsa la creación de una sucursal de la Escuela Nacional de la Marina Mercante, pero que no va a estar administrada por loretanos, sino desde Lima. Yo no comparto ese criterio porque nosotros ya tenemos más de una década y lamentablemente la recesión del mercado, en especial después de las petroleras que se han ido hace más de dos años, nos limita a implementar los planes que tenemos a futuro con la tecnología necesaria. Nosotros somos una empresa privada, la otra figura sería una escuela público privada”.

(Diana López M.)