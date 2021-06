“Nos preocupa que haya muchísima gente en Iquitos que no se quiere vacunar”

Expresó la Lic. Enf. Maira Torres Mestanza, responsable de la vacunación en el polideportivo.

Todo viene fluyendo mucho mejor en el proceso de vacunación contra el coronavirus. Antes como que había un poco de entrampamiento, pero en las últimas semanas el proceso se desarrolla con celeridad y sin grandes incidencias. La dirección de salud cuenta con 8 brigadas por base escogida para la vacunación.

Según Maira Torres, lo que vienen preocupando ahora es que muchas personas en Iquitos no se quieren vacunar ya sea por religión, mala orientación etc. “Para el día de hoy contamos con 1,080 dosis, esperamos que vengan todos aquellos que se colocaron su primera dosis, a los 21 días exactos tiene mejor eficacia.

Lo que sí nos está preocupando de verdad, es que haya bastante población que no se quiere vacunar por muchos motivos. Les dan información inexacta, tienen miedo, no quieren por su religión etc. A pesar que se les orienta, que se les habla de la posibilidad de la tercera ola covid, varios definitivamente no quieren y no podemos obligar a nadie” mencionó la licenciada.

¿Y para cuándo será la vacuna de 50 años para arriba? -Todavía no han dado autorización. Lo que pasa es que debemos completar lo que es de 60 años al 100% y todavía estamos en la mitad y mientras sea así, no se puede bajar la edad. Hago un llamado a la población para que venga a vacunarse y estar mejor protegidos ante una eventual tercera ola del virus letal.