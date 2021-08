“Nos han informado que no hay vacunas contra la Covid-19 en los almacenes de DIGEMID”

Advierte Carlos Calampa, director regional de salud de Loreto.

Sin embargo, 4ta vacunatón se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Lima.



El director regional de salud de Loreto, Carlos, Calampa, advirtió en el medio radial LVS Noticias que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), no cuenta con un stock apropiado de vacunas contra la Covid-19 para garantizar una inmunización masiva en las diferentes regiones del país.

En parte, las afirmaciones del médico Calampa fueron sustentadas por el ministro de salud, Hernando Cevallos, quien el pasado fin de semana indicó que no se realizó ningún vacunatón en la capital de la república para el cierre de julio por no contar con las vacunas que se necesitan para una jornada ininterrumpida de esta magnitud.

Sin embargo, aseguró que este fin de semana sí se podrá llevar a cabo la vacunatón en Lima, pues el Perú recibió un millón de vacunas Sinopharm el domingo y casi medio millón de dosis de Pfizer ayer, lunes 2 de agosto. Mientras que la información que maneja el director de DIRESA Loreto es que el futuro en cuanto a cantidad de dosis que recibirá la región en los próximos días es incierto.

En ese sentido, Calampa precisó que el único contacto que el nuevo ministro de salud sostuvo con DIRESA hasta el momento se dio para que esta sincere el avance de la vacunación en la región y reciba nuevos lotes más acorde a sus necesidades.

“Nos han informado a nivel de Lima que no hay vacunas en los almacenes de la DIGEMID, por eso es importante saber cuánto tenemos, para que nos hagan llegar acorde a nuestra verdadera necesidad. Es importante hacer una evaluación de todo lo que hemos conseguido y lo que probablemente tengamos que hacer los próximos días”. Declaró el funcionario.

Finalizó que a la fecha se han inoculado más de 220 mil dosis en Loreto. Cifra que sería transparentada con mayor exactitud en los próximos días gracias a la información que brindará DIRESA. Además, mencionó que el ejecutivo también pidió sincerar la cantidad de extranjeros que se vacunaron en Loreto.

Recordemos que uno de los mensajes bandera del presidente Pedro Castillo en campaña fue la descentralización de la vacunación. Una promesa que se mantiene a la espera. (A. Padilla)