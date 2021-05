“Nos han informado que la variante India ya se reporta en Brasil”

Ha expresado el director regional de salud Carlos Calampa.



También mencionó que ya había en Diresa unas 77 solicitudes para exhumar cadáveres del “cementerio” covid.

Preocupa. Claro que sí, conocer que desde Brasil hayan llamado a la dirección de salud de Loreto indicando que la temida variante de la India ya estaría en Sao Paulo. Por lo que se consultó al director sobre ese tema.

“Nos han indicado que la variante de la India se está reportando en Brasil. Pero también lo que tenemos que entender y saber, es cuando la variante esté en manaos. De allá para que llegue hasta acá se necesitan unas 6 semanas. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con los oídos bien atentos en cuanto al tema” mencionó el galeno.

Agregó que Dios no permita que dicha variante ingrese a Perú por el lado de la frontera con Brasil. Aunque éstas continúan abiertas sin que el Estado tome medidas preventivas desde ahora.

“Dios no permita que entre esa variante porque las fronteras siguen abiertas. Ya he sostenido una reunión con los responsables de los PIAS para que ellos puedan vacunar a todos de la zona fronteriza Putumayo y Yavarí. Un cerco epidemiológico en la frontera, a nosotros nos correspondería Islandia, Caballo Cocha, Bellavista, Alegría, San Antonio de Cacao y Santa Rosa.

Este 27 y 28 de mayo habrá vacunación en Caballo Cocha y trataremos de coordinar mejor para poder llegar hasta Santa Rosa. Este viernes en Iquitos se inicia la vacunación a los que tienen 60 años y dependerá de cómo termine la cobertura y así ampliar en los días. Lo que se quiere es proteger a la población de Loreto, eso es lo importante” opinó Calampa.

De otro lado. Al preguntarle sobre las solicitudes para la exhumación de cadáveres en el cementerio covid, señaló que había llegado como 77 pedidos de exhumación, pero que por ahora falta que resuelva el poder judicial en cuanto a la apelación presentada por el representante legal de los deudos.