Enfatiza Jorge Ríos capitán PNP(r) jefe del Serenazgo de la MDSJB



Las cámaras de video vigilancia del serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista cumplen una importante labor en la seguridad de la población de la jurisdicción, el capitán PNP (r) Jorge Ríos sobre el trabajo que están desarrollando dijo; nuestros patrullajes son constantes para evitar asaltos y actos delictivos de cualquier índole, hay casos aislados, porque estamos previniendo en diferentes puntos como en la avenida Guardia Civil, Quiñones, Participación , en el eje carretero y cuidando todos los puntos como Santo Tomás, donde había actos delincuenciales, pero; que en la fecha se han silenciado. Lo que si la delincuencia va buscar espacios o puntos ciegos donde no esté presente la Policía Nacional o el Serenazgo. El sistema de cámaras de video vigilancia es un instrumento o un sistema que ayuda dentro de nuestra capacidad operativa, porque no solamente son las cámaras, también son las motocicletas, las camionetas que hacen patrullaje y el servicio de inteligencia que manejamos en coordinación con la Policía Nacional, por lo que son un conjunto de herramientas y estrategias que se usan para poder salir al frente a la delincuencia en nuestra jurisdicción. Referente a la coordinación entre los operadores de las cámaras de video vigilancia con los operadores de las unidades motorizadas, Jorge Ríos, dijo; el personal que labora en la sala de monitoreo de las cámaras de video vigilancia está capacitado y vienen mejorando cada día, encontrando nuevas estrategias y coordinan constantemente con los efectivos policiales que trabajan con nosotros, de esa manera visualizar mediante los equipos monitores y se pueda advertir antes de que se cometan actos ilícitos y, si se producen, dar la información correcta y se realicen los operativos para intervenir a los sujetos de mal vivir . Nosotros como serenazgo no paramos en ningún momento, hacemos los mejores esfuerzos buscando optimizar para que la seguridad sea como necesita la comunidad del distrito de San Juan Bautista.