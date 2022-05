Señaló el presidente de los estudiantes indígenas



La Organización de Estudiantes de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana – OEPIAP está en pie de de lucha, ante la negativa de la autoridad regional de Loreto y Gerencia Regional de Asuntos Indígenas- GRAI.

Los estudiantes de los pueblos indígenas están a la espera de diálogo y mesa de trabajo transparente, para la reformulación de convenio interinstitucional GOREL, UNAP, AIDESEP, OEPIAP.

La organización estudiantil indígena exige también mayor transparecia en la ejecución de proyecto, mejoramiento de capacidades productivas y de permanencia en los estudios superiores de los estudiantes indígenas 6 provincias del departamento de Loreto.

“Según nuestras perspectivas se ha visto muchas irregularidades. Lo único que queremos es tener la reunión, con documentos en mano queremos que nos muestren lo que están gastando en arrendamiento y alimentación para los 127 estudiantes indígenas que estamos en un hospedaje. Hemos tenido conocimiento que están debiendo 3 meses. También en la alimentación hay algunos problemas, no renegamos de la comida, pero no sabemos si el dinero que invierten se ajusta con los alimentos que nos dan para ingerir. En el desayuno nos dan cuatro panes con un café. En el almuerzo arroz con pollo, o arroz con atún. En la cena café con leche y una galleta. Eso es de todos los días. Por eso es que necesitamos reunirnos con las autoridades para ver si todo esto se ajusta a la verdad”, sostuvo Jaure Juag Tan de la etina Awajun y presidente de la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

Los estudiantes manifestaron que si no les dan una solución o si no hay un diálogo con las autoridades radicalizarán su medida de lucha. (C. Ampuero)