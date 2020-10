Estamos entrando a un nuevo fin de semana con la noticia de un, si se podría decir, pequeño rebrote de Covid-10 en Iquitos y algunas zonas cercanas, pero aun así todavía muchos pensamos que tenemos la ansiada inmunidad de rebaño, que hace la figura de debilitamiento del virus y, por lo tanto, casi su desaparición.

Esto nos hace recordar al episodio de inicios de marzo cuando desde Europa nos llegaban mensajes de que teníamos que prevenir respecto al virus del Covid-19, que ya estaba haciendo estragos por varios países y se temía su llegada a esta parte del mundo.

Como todos hemos experimentado y seguimos haciéndolo, vivimos luego del primer caso de Covid-19 situaciones muy críticas y fatales, que, si bien han disminuido los casos en gran medida, es muy posible que vivimos una “normalidad” engañosa.

Tan solo recordemos que a inicios de marzo hasta bromeábamos respecto al confinamiento o encierro que podría darse, a pesar que desde otras latitudes del mundo nos advertían y suplicaban que debíamos tomar las medidas preventivas del caso y que era urgente.

Esperamos que no estemos viviendo en la actualidad un evento similar, en la que nos estamos confiando y no aceptamos del todo el riesgo de un posible y brutal rebrote del Covid-19, como ayer por la tarde nos contaban viene sucediendo en varios países. Los reportes de noticias también así lo señalan. Pero, qué nos pasa, seguimos pensando que no sucederá.

Inquieta que ayer ya se hablaba como confirmado de un leve aumento de casos desde que se dio el descenso. Es cuestión de que todos nos pongamos en alerta, es un tema de todos. Las autoridades pueden dar las normativas como lo vienen haciendo, pero si no colaboramos todos, poco se podrá lograr. Pongámonos la mano al pecho y pensemos en la vida de cada uno de nosotros. A seguir aplicando las medidas de prevención en salubridad.