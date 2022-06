Respondió muy molesto el gerente de asuntos indígenas Omar Arévalo, luego de escuchar la exposición de dos Apus del Corrientes.



Justamente cuando el diario “La Región” estaba solicitando a los Apus (a la salida del consejo regional) que revele el nombre del supuesto funcionario que les habría pedido dinero por el proyecto a trabajar, pasó el gerente Arévalo Vacalla.

“Quien nos ha querido cobrar por proyecto es el funcionario Juan Ramos” alcanzó a decir el representante de la comunidad “Peruanito”, por lo que de inmediato se le preguntó al gerente.

“Están mintiendo. Que presenten documentos, que no embarre a todo el equipo” respondió Arévalo.

Hablan de Juan Ramos…se le dijo…

-Si él tiene que pagar responsabilidad o que haya estado usando mi nombre y cobrado, que caiga todo el peso de la ley. Y les digo a ellos también (a los indígenas), que no me involucren diciendo que tienen grabaciones y vouchers depositados a mi nombre porque eso no lo voy a permitir. Fácil es involucrar a las personas.

Hay un trabajo en equipo, yo no soy responsable de los núcleos ejecutores. Está el señor Ponce, Rosa, el subgerente Valdivia, que nunca les han negado una atención.

Si alguien acepta corrupción, también son corruptos. Que caiga el peso de la ley a todos, no a unos cuantos.

Habló Omar Arévalo, retirándose del lugar, mencionando que estaba dispuesto a recibirlos en su oficina para un diálogo, como recibe a todos los que se lo solicitan.

¿Ustedes le han pagado a Juan Ramos? (Se preguntó a los Apus).

-Venimos a Iquitos a ver los proyectos, quizá no está metido el ingeniero (Omar), pero él es el jefe de la gerencia. Entrampan los proyectos y dice (Ramos) yo tomo la obra, hago el expediente técnico, si sale el proyecto yo chapo el cobro.

Juan Ramos me dijo: (habla el apu de “Peruanito”) “Apu yo te lo gano y de ahí el 10% es para ti y yo la obra”. Eso no debe ser así. Entre el centro de salud y la vereda que necesitamos se estima un presupuesto de 450 mil soles. (LMHL).