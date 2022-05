Secretario general de la comunidad Matsés, Sabino Epe Tumi Tupa.

Ante la publicación de un tema muy delicado en nuestro diario “La Región”, respecto a la propiedad territorial indígena, en este caso de la comunidad nativa Matsé, y que la misma se encontraría en riesgo de un aprovechamiento de sus territorios en contra de sus intereses, se ha pronunciado el secretario general de dicha comunidad, Sabino Epe Tumi Tupa.

Vino hasta Iquitos para aclarar que las 18 sedes que conforman la comunidad nativa Matsé, del distrito de Yaquerana, a través de su directiva con representación jurídica vienen buscando con qué entidad pueden hacer convenio. “Ver de qué manera se trabaja en temas de protección y conservación de los bosques y que la misma traerá beneficios en salud, educación, energía, transporte, comunicación, entre otras a favor de nuestra comunidad nativa”, declaró.

Específicamente de la empresa Inka Park, indicó que “es un proyecto desconocido y ajeno a nosotros”. Así como que no tiene vinculación con su comunidad nativa y que de acuerdo a las necesidades que hoy en día pasan los comuneros ellos ven conveniente trabajar en esos programas del bosque.

“Por el momento no tenemos ninguna entidad, por eso vengo a aclarar las cosas, estamos en procesos, no tenemos ningún contrato, ni ningún convenio, ni con privados, ni con ong´s, ni con el Estado”. Recordó que el único aliado con el que venían trabajando fue la ong Cedia, que se retiró hace cinco años atrás porque terminó el proyecto.

Explicó que el rol de la junta directiva es buscar algún proyecto que se pueda poner en marcha. “No estamos apurados en firman convenios, primero se evalúa, se investiga a las empresas que hacen propuestas. Nosotros no prohibimos van empresas, ong´s, que nos hablan de sus proyectos y nosotros vemos si se puede trabajar. Yo solamente vine hasta Iquitos para aclarar la publicación que no tenemos ningún convenio con la empresa Inka Park”.

Señaló que hay un matsé que vive en Iquitos que “le gusta manipular y manejar a la gente, es quien estaría desinformando, hablan lo que no es la realidad. Queremos dejar constancia que también hay mestizos que tienen intereses en nuestro territorio, esos mismos que a su paso por nuestra comunidad nos han dejado deudas ante la Osinfor, siendo nosotros los únicos afectados”.

Sabino Epe Tumi, manifestó que por ley “nosotros como dirigentes no podemos vender nuestros territorios, ni podemos negociar. Todo proceso para la suscripción de convenio se realiza de acuerdo a las disposiciones nacionales e internacionales”. (DL)