“No soy tan optimista para decir que el nuevo hospital será entregado en julio 2021”

Declaró el Dr. Miguel Ángel Pinedo Saboya, director del hospital “César Garayar García”.



Si el nuevo hospital Iquitos hubiera sido construido (con hermosas plantas de oxígeno) en el periodo 2004 al 2014 en que los millones de soles bullían en las arcas del gobierno regional de Loreto debido a la venta del crudo a gran escala; ese nosocomio habría salvado la vida de muchísimos loretanos.

Fue una brutalidad de millones de soles que entraban al gobierno regional, un máximo de 17 millones de soles al mes. A partir del 2015-2016 empezó a caer estrepitosamente llegando a 3 0 4 millones de soles por mes. La pobreza se instaló de nuevo en Loreto, solo los que estuvieron al lado del gobierno de turno de esos años duros (2015-2018) se dieron la gran vida y pan no les faltó en su mesa.

Loreto, como tantas otras regiones, ha pagado el alto precio de cientos de muertos por no contar con un mejor sistema de salud, en el marco de la pandemia covid. Impresionantemente, hoy se conoce que el módulo covid una carpa cedida por el MINSA, es el que viene salvando muchas vidas, mientras el hospital Iquitos…sigue en construcción quien sabe hasta cuándo.

Sobre la fecha en que se concluya la construcción del establecimiento hospitalario, se entrevistó al director Miguel Ángel Pinedo.

“Justo hoy (ayer) hemos tenido una reunión con el gerente de desarrollo social del gobierno regional, con el jefe de la obra y el gerente de infraestructura para hablar del tema. El día martes a las 10 y 30 am tendremos otra reunión. Puedo decir que hay parte del equipamiento comprado y que no se puede variar. Hay otros que están siendo solicitados y en proceso. Pero hay otros que todavía no se han comprado.

En el mes de octubre y diciembre hicimos observaciones para que se modifiquen algunos equipos, en base a la opinión dada por los jefes de departamento. Que en los procesos en que se pueda modificar, se soliciten equipos que vayan a la par con la tecnología y que sean buenos, que no sean desfasados. No pedimos marcas porque eso no es correcto.

En cuanto a la culminación del nuevo hospital Iquitos, eso lo conversamos y he indicado que en el transcurso de este mes el Cuerpo Médico, sindicatos y personal representante del hospital; hará una visita para ver el real avance y se están cumpliendo los plazos. Dudo que se vaya a entregar el 28 de julio 2021” habló Miguel Ángel.

¿Lo ve difícil?

-Así es. Lo veo difícil. Yo no soy tan optimista como para decir que será entregado en julio de 2021. Difícil, pero hay que insistir en que se cumplan los plazos. Los responsables deben ver eso.

De otro lado. ¿Cómo están los casos de dengue, malaria, Leptospira, son muchos?

-Aparentemente controlados, pero nunca dejan de haber pacientes. Los que llegan están dentro del canal endémico y no salen de la zona de seguridad. Hay otra zona de riesgo y de epidemia, pero felizmente no estamos en ese extremo.

En el canal endémico se espera un número de 20 febriles por mes, si fueran 30 o 40 por día, sería un brote y se saldría de la zona de seguridad. Estamos dentro de lo esperado y se trabaja consistentemente para que siga así.