Cámara de seguridad captó momentos en que sujetos con machete en mano ocasionan malestar a los pobladores de la Avenida La Participación



Se ha hecho costumbre que cada vez que hay un partido de fútbol a nivel nacional una banda de avezados delincuentes se reúnen en la cuadra 25 de la avenida de La avenida La Participación para poner en zozobra a los vecinos de este lugar.

Una vez culminado el encuentro deportivo, se reúnen en un pasaje que se encuentra entre el “Grifo Max” y la tienda la “Casa del constructor” .

En el lugar se reúnen portando objetos contundentes y filudos machetes. Esperan el momento para encontrarse con sus contrincantes y enfrentarse a punta de sables, piedras y cascajos.

Pero no solamente utilizan arma blanca, en el video se puede observar que los hampones utilizan armas de fuego echizas. Que muchas veces van a parar en los techos de los vecinos y en las propias fachadas de sus viviendas.

Ante esta situación los pobladores que viven en este sector del distrito de Belén y del distrito de San Juan, a pesar que llaman a la policía y a los serenos para intervenir a estos delincuentes, exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto, más aún, al nuevo gobernador y a los alcaldes distritales qué fueron electos recientemente, para que tomen el “toro por las astas” y den solución a este problema, ya que en su momento ha causado más de una muerte.

“Realmente nos sentimos atados de manos y pies. No podemos hacer absolutamente nada porque estos delincuentes nos amenazan. Lo peor del caso es que la mayoría son menores de edad, dirigidos por personas mayores que se trasladan a bordo de motocicletas y motocarros. Tenemos temor a que cualquier tipo de munición caiga en nuestros techos, ya que podrían causar la muerte de nuestros seres queridos o un incendio. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y lograr controlar este flagelo de la sociedad que nos carcome cada día”, explicó Jorge Julián Sifuentes, vecino de la zona.

Pero no solamente los pobladores de a pie y los que viven por este sector son los afectados. En este lugar hay varias tiendas comerciales, distribuidoras de bebidas gasificadas y alcohólicas, además de empresarios que cuentan con servicicentros y otras tiendas comerciales. Ellos también se han visto afectados, porque muchas veces sus propiedades han sido “bombardeadas” con cascajos, palos e impactos de balas de perdigones.

Se espera que las autoridades recién elegidas solucionen este problema para la tranquilidad de la población en su conjunto. (C. Ampuero)