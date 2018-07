Gener Culqui, presidente de la federación de transportistas de Loreto.

Dicha federación está compuesta por el sindicato de choferes asociación José Silfo Alván-Masusa y la asociación de transportes Iquitos-Enapu.

“Nosotros no paralizamos porque no somos base de la CGTP, pero eso no significa que estemos exentos de nuestra problemática nacional. Habíamos pedido a Ramón Ruiz (secretario de la CGTP), que se respete la libre circulación de la población y no fue así.

Nosotros hemos hecho muchísimos paros y jamás necesitamos de bloquear calles o intimidar a alguien para que los acaten y garantizar un paro contundente. Acá lo que cuentan son los resultados. Hubo piquetes que agredieron a nuestros compañeros entre las avenidas Participación con Quiñones. Fueron amenazados por compañeros de las bases de construcción civil de San Juan”, contó.

De otro lado, se pronunció debido a la paupérrima flota de colectivos que aún circulan por la ciudad, brindando un mal y peligroso servicio.

“Ya termina la gestión edil de Maynas y la flota de carros de servicio público no se ha renovado. Se espera que los próximos gobernantes tengan una visión clara de lo que es el tránsito y el transporte público en la ciudad. Buscamos que los candidatos analicen con mayor detenimiento lo que pasa acá. Uno de los grandes problemas es el transporte y nadie está tocando ese punto.

Al parecer algunos propietarios de colectivos entran en contubernio para generar sus campañas electorales. ¿A quién le conviene que todo siga cómo está? A los propietarios ya que obtienen una ganancia redonda. No los obligan a pagar impuestos, no los obligan a arreglar sus unidades, a asumir la responsabilidad social con sus trabajadores etc. Entonces todo es ganancia. Los empresarios se acercan a los candidatos, arreglan y entonces todo sigue hecho un caos, algo nefasto para todos nosotros que hacemos uso del transporte público”, declaró el dirigente.