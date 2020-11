“No solo hay funcionarios inútiles, también hay dirigentes inútiles e incapaces”

Expresó el director regional de agricultura mirando a algunos dirigentes que llegaron del eje carretero Iquitos/Nauta.

También mostró recibos donde les habían pagado por honorarios y que como ahora ya no les pagaban, piden la “cabeza” del director.

Y es que antes de su exposición en el local de la Casa del Maestro, donde fue convocado por el Frente Patriótico de Loreto, un dirigente del eje carretero le enrostró que debería dejar el cargo porque no hacía nada a favor de esa zona y que era un incapaz.

“Sí estamos trabajando por la agricultura, desmiento lo que ha dicho el dirigente, él habla con el hígado. Yo tengo derecho a mi réplica. Sí estamos trabajando en el cacao y otros cultivos. Tenemos problemas sí, pero estos se van a solucionar en el camino con el diálogo.

Está el proyecto del arroz en Paujil y lo venimos haciendo. El arroz de Shanusi que ya se vende a 2 soles 20 céntimos el kilo. En el eje carretero estamos en el centro poblado “13 de Febrero” con hortalizas, crianza de aves, etc. Hay insuficiencia no lo puedo negar, pero se irá solucionando poco a poco con diálogo y respeto.

Se está trabajando en la industrialización de la yuca con la Fasol (organización agraria), se viene confeccionando el expediente técnico para el proyecto, es el primer paso. En Yurimaguas hay proyectos ganaderos, piscícolas. Se han hecho ferias incluso en tiempo de pandemia” habló Donayre.

Al instante empezó la protesta y las rechiflas de algunos que integraban el grupo de ese eje carretero.

El director continuó, soltando recibos por honorarios con lo que probaba que le habían pagado a un dirigente de nombre Néstor.

“Sí hemos trabajado y no necesariamente con una sola Federación de la carretera. Hay muchas organizaciones y federaciones de agricultura en todo Loreto que también tienen derecho a desarrollarse. Hay muchos agricultores. Seguimos trabajando para ir cerrando brechas, seguimos titulando a favor de comunidades nativas.

Sí estamos trabajando y no como dicen algunos que hablan con el hígado y que no quieren ver. Lo digo porque el señor que está ahí habla de incapacidad a pesar que él es un incapaz. En un proyecto anterior donde ha estado él ¿por qué no ha hablado y ha venido a denunciar ante el frente patriótico de Loreto? No ha denunciado porque le han pagado.

Y a las pruebas me remito señor César Coral, presidente del frente patriótico. Acá están los recibos por honorarios del señor dirigente de esa federación. Yo hablo con documentos, yo lamento todo esto. Y no está mal pagar a dirigentes por su trabajo ya que tienen que haber buenos supervisores en proyectos productivos.

Pero yo no puedo pagar a dirigentes que no hacen nada, no deben estar los incapaces porque insultan la memoria de Donadío Lagrote, doctor Donayre, que nunca se han vendido y no han cobrado. Incluso el señor en la época de Fernando Meléndez, ha trabajado y nunca denunció porque es su líder, tengo las fotos también como prueba.

Ahora no les pagan y por eso piden la “cabeza” del director, que lo destituyan. Acá están los recibos de pago de otros, y no solo eso, al señor se le ha dado pasajes para que vaya a Lima ¿y dónde están los resultados? No solo hay funcionarios inútiles, sino que también hay dirigentes inútiles e incapaces, que solo ven su bolsillo y no del bien común” concluyó acalorado el director.