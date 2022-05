Expresó el jefe de servicios municipales de Maynas y del Serenazgo Mayor PNP (r) Manuel Pandal Rojas.



Estuvo presente en la sesión del concejo municipal de Maynas. Hay que rescatar una diferencia positiva entre dicha municipalidad y el consejo regional de Loreto.

A las sesiones del concejo municipal asiste casi la totalidad de funcionarios, es casi como una norma. Pero a las sesiones del consejo regional no van los funcionarios. Solo cuando los citan con dos semanas de anticipación. Y eso, a veces no van nunca.

Ayer en la sesión ordinaria del concejo estuvo presente el gerente de servicios municipales y del Serenazgo. Al concluir la sesión se le pudo entrevistar sobre lo dicho por el regidor Barba, respecto a la inseguridad ciudadana. Así como lo agregado por el regidor Oscar Noriega, en cuanto a que la plaza Castilla, se convierte es un fumadero intenso de marihuana.

“En la plaza Castilla hay una pareja de policías de comisaría y también de turismo. Los serenos igual dan vueltas de manera itinerante. Se hace un recorrido global ya que no solo en la plaza Catilla va alguna gente a fumar estupefacientes. También en la plaza Munich, San Antonio, bulevar, lamentablemente esa es la realidad, hacemos lo que podemos en bien de los ciudadanos.

A la plaza Castilla acuden personas que pasan desapercibidas, señoritas, universitarios que van con sus laptops, se sientan y preparan su marihuana. Van hijos y familiares de personas notables de Iquitos. A la gente no se le puede negar el acceso a las plazas” señala Pandal.

Agregó que, para la lucha contra la inseguridad ciudadana, en estos momentos la municipalidad está en proceso a fin de adquirir 5 camionetas nuevas para el serenazgo, ya que las otras están obsoletas para el trabajo que realizan.

Indicó que cuentan en el local del Serenazgo, con 60 cámaras de video totalmente operativas y que están en diferentes puntos de la ciudad, a las que les han dado mantenimiento. Sí requieren más personal. Actualmente cuentan con 150 personas, que se reparten en cuatro grupos.