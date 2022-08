Refirió la presidenta del PJ al mencionarle que, en Loreto, en muchos casos se criminaliza la lucha indígena.



También se le hizo ver que en Loreto antes tenía el millonario canon petrolero y ahora el Fideicomiso, pero que no había cambios sustanciales.

“Es verdad, no se ve mayor progreso en Iquitos y esto afecta a las comunidades. En cuanto a las etnias hay una barrera de comunicación con ellas. Hablan diversas lenguas… (mencionó a varias); ¿cómo nos comunicamos con ellos? La primera barrera es la comunicación con ellos y así poder saber sus necesidades, conocemos las principales, pero debemos profundizar para que haya un mayor acceso a la justicia.

Hay que dar una mirada diferenciada a esta localidad. Por el permanente abandono que ha tenido es una zona de elevado conflicto. La conflictividad surge de la necesidad de los pobladores de hacerse escuchar, hay mucho por hacer. Por nuestro lado sí aseguramos para el próximo año la creación de los juzgados permanentes para la gran descarga procesal porque somos 3,496 jueces y tenemos más de 4 millones de expedientes. Hay la gran necesidad de crear más órganos jurisdiccionales, la carga procesal año a año crece en medio millón de expedientes.

Si esta carga procesal continúa, sin ninguna posibilidad de tener más órganos jurisdiccionales, el poder judicial se va a declarar en crisis. Estuvimos a punto de hacerlo en el marco de la pandemia, el 2020 hizo que se redujera el nivel de productividad. Tuvo efectos en nosotros y en todas las instituciones. No sólo merma en la producción judicial, sino que lamentablemente algunos funcionarios o servidores, creen que trabajar remoto es la solución cuando aún no tenemos el expediente judicial electrónico y requerimos su presencia en los juzgados” remarcó.