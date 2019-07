“No se puede permitir más despilfarro en Sub Cafae porque es dinero del magisterio”

Expresó el Prof. César Coral, secretario del Sute/Maynas y también presidente del Frente Patriótico de Loreto.

Se mostró mortificado y a la vez comprometido a un diálogo con los docentes Sergio y Glenda, quienes representan al sindicato en el directorio del Sub Cafae, donde nuevamente se ha conocido que estarían haciendo gastos inoficiosos como viajes a la capital de funcionarios y miembros del directorio a una premiación insulsa.

“Yo no he tenido por que viajar porque no soy miembro del directorio del Sub Cafae, eso que quede claro y que jamás aceptaré un cargo al interior del mismo. En todo caso averiguaré el tema con los profesores Glenda y Sergio, que son los representantes al interior del Sub Cafae, para informarme bien del tema.

Pienso que ya no estamos para seguir viendo que se haga más despilfarros del dinero que pertenece a los maestros, hay que cuidar esos fondos. Y justamente yo he retornado de la fiscalía donde me llamaron para declarar sobre actos irregulares que nosotros denunciamos en torno al Sub Cafae”, contó Coral.

Igual de molesto se mostró respecto a que las Ugel y la misma dirección de educación no se han mostrado solidarios y responsables con los docentes de toda la región que han tenido que llegar hasta Iquitos para poder capacitarse en el Sutep y así rendir su examen para un nombramiento.

“Nos llama la atención que siendo responsabilidad de la DREL y Ugel el capacitar a los maestros para su examen de nombramiento, no lo hayan hecho. Ni siquiera han gestionado el documento necesario para los permisos correspondientes. Eso da pie para que los directores y especialistas les generen descuentos a los docentes o sanciones administrativas, así como posible anulación de resoluciones.

Se ha ido a la DREL a pedir que no se sancione porque los maestros se están actualizando a fin de conseguir un nombramiento en su carrera. Se les ha debido brindar todas las facilidades. Pediremos que el próximo año las evaluaciones sean descentralizadas, que no se desarrolle solo en Iquitos, sino en las capitales de las provincias de Loreto. Que ahí se den los exámenes y así ellos y los niños no se vean perjudicados”, mencionó el secretario del Sute/Maynas.