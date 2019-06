“No se llevaron absolutamente nada del jardín”

Aseguró directora de la I.E.I. N° 329 “Mi mundo feliz”

Ante la publicación realizada el pasado 30 de mayo, en donde se dio conocer sobre un hecho delictivo, en el interior de la I.E.I. N° 329 “Mi mundo feliz”, la profesora Silvia Vázquez Valcárcel, directora de este jardín, manifestó que la noticia que se había propagado en esta nota no se ajustaría a la verdad.

La maestra manifestó que el ladrón no se llevó absolutamente nada, porque el guardián de esta institución educativa inicial logró atraparlo.

A decir de la directora, el sujeto tenía en su poder material de los sectores del aula anaranjado como, rompecabezas, animalitos de plástico, un reloj de pared, telas y barritas de plástico de uso de los estudiantes.

Vázquez Valcárcel manifestó, además, que no encontraron en poder del presunto delincuente latas de leche, como se dio a conocer en la nota pasada.

Ante esta situación la directora de este plantel pidió a los padres de familia no preocuparse, ya que todos los materiales se encuentran a buen recaudo. (C. Ampuero)