Declaró la congresista Indira Huilca Flores, quien estuvo en Iquitos para participar en el XII Congreso de la CGTP.

Fue recibida por todos los gremios sindicales afiliados a la CGTP con reconocimientos por la labor que desarrolla en el Congreso de la República. El diario pudo entrevistarla sobre sus labores en el parlamento y también sobre sus inicios en la política marcada por la desaparición de su padre ex secretario de la CGTP.

“Para mí y mi familia fue un golpe duro que implicó batallar por justicia. Su muerte se dio en un contexto de violencia, en el marco de la dictadura. Si bien es cierto era un caso familiar, personal, pero también político que no podía dejarse ahí. Fue un golpe igual para los trabajadores del país, mi padre era quien dirigía la central general en esos momentos. También fue una lucha a nivel social, siempre nos hemos sentido acompañados por los trabajadores.

Estudié sociología en San Marcos. No me atraía los partidos políticos que tuvimos. Como parte de la izquierda o que nos sentimos cercanos a ella, somos conscientes que en los años 90 las organizaciones políticas se debilitaron muchos. Los partidos dejaron de atraer a la gente, a la juventud.

Entonces luego uno piensa qué hacer para relanzar los espacios políticos, me vinculé en espacios sociales que confluyeron con otros compañeros y compañeras como el Frente Amplio que hoy es “Nuevo Perú”. Un espacio donde confluye la ciudadanía que busca una opción.

¿Jóvenes como ustedes ya no podrán postular nuevamente, no hay reelección?

-Yo no lo veo como algo malo, todo lo contrario. Creo que es una prueba de fuego para nosotros dentro de un proyecto político mayor como “Nuevo Perú”, y espacios que van consolidando el objetivo de un país mejor, superior. No me veo a mí y a otras compañeras muy valiosas, solamente estar en el congreso.

Hay que fortalecer el trabajo organizativo a través del partido, de la sociedad. No podemos ser opción de gobierno si no pensamos en construir tejido a nivel de sociedad, y releyendo el país que ha cambiado muchísimo al de los años 80 o 90. Ese es el reto.

¿Cómo ve la llegada del bicentenario del Perú?

-Con muchas dificultades y alguna oportunidad para enrumbarse, no se ha logrado consolidar una nación que ponga en el centro de prioridad a sus ciudadanos. Esa es la principal falencia. La desigualdad es tremenda y brutal. Creo que es el mayor de los retos, no llegar al bicentenario para celebrar de manera superficial, sino garantizar que empezamos a construir los procesos para recuperar el país y a los ciudadanos.