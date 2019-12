“No se ha cumplido al 100% la fiscalización, pero algo se ha hecho”

*Mencionó el consejero de Alto Amazonas Alan Rodríguez Fasanando.

Señala el consejero represente de la provincia de Alto Amazonas, quién al lado del consejero de Ramón Castilla José Trujillo, conformaría la dupla a proponerse para la elección del nuevo consejero delegado 2020.

En principio se le preguntó sobre el objetivo de querer cambiar el millonario Fideicomiso del Banco de la Nación a una entidad financiera privada.

“Lo que pasa es que los trámites administrativos que tienen que hacerse para agilizar las ejecuciones de obra, son muy engorrosos en el Banco de la Nación, son muy lentos. Nos retrasa en el objetivo de cumplir nuestras metas. Pero sí es real, se está evaluando la posibilidad que vaya a otra entidad privada.

El primer desembolso entró en julio, han pasado 5 meses y todo está retrasado. No se puede lanzar licitaciones sino está a la mano el presupuesto. Se vuelve complicado hacer los procesos, la gente quiere obras y desarrollo económico en la región.

Claro que una entidad financiera privada pide intereses un poquito más altos por cuidar el dinero. Sin embargo, nos permite acelerar los trámites administrativos y así cumplir con los objetivos” habló Rodríguez.

¿Y usted piensa que el actual consejo regional ha fiscalizado algo?

-El consejo ha cumplido de manera coordinada en el aspecto de fiscalización. En todas las provincias se han logrado objetivos y metas por parte de las comisiones, se han hecho los informes respectivos en base a nuestras funciones.

La consejera delegada ha dicho que han hecho lo que han podido porque no se les ha brindado herramientas, presupuesto por ejemplo…

-En las comisiones que he estado sí he cumplido, tanto en infraestructura como medio ambiente. No quizá al 100%, pero sí se ha cumplido en algo.