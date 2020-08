“No sé en que momento se volvieron mis enemigos”

Sostuvo alcalde de Bretaña con respecto a las comunidades nativas



El alcalde del distrito del Puinahua, Arnulfo Tafur Navarro, manifestó que no entendía en qué momento ellos (los indígenas) se han declarado en sus enemigos. Sostuvo que tiene una muy buena relación con todos los pobladores de la juridicción. Que no tiene ningún problema y que viene trabajando con total normalidad. Refirió que ahí está visitando las comunidades nativas, estás dando conocer la forma en la que están avanzando los proyectos.

Indicó que le tomó por sorpresa la protesta que hicieron en el frontis del lote 95, en la base petrolera de Petrotal y fue ahí que le declararon como enemigo.

La autoridad edil sostuvo también, que vienen trabajando correctamente con todos los pueblos del distrito del Puinahua.

Con respecto a la relación que tiene la municipalidad con la empresa petrolera y sobre el recibo de un recurso económico por parte de dicha empresa, el alcalde por un momento no supo que responder y dijo que es una pregunta extraña, porque como alcalde desconoce la misma.

“En una oportunidad cuando yo estuve en el puerto, entró una llamada telefónica a mi celular, justo me entrevisté con la señora Tatiana responsable de la empresa petrotal, le dije qué bueno que esté mejorando el sistema, porque nosotros estamos llamando todos los días a Lima para que mejoren el sistema y nos levanten. A lo que ella me ha respondido que, estamos probando una antena. Ella me dijo que están en prueba y que cualquier cosa me iba a avisar”, refirió.

Nuevamente se le hizo la pregunta si recibió algún dinero de la empresa y esto es lo que respondió: “a mí me gustaría que la empresa nos hubiese depositado dinero, lo que yo le quiero comentar, es lo concreto, serio y responsable. Nosotros tenemos un trabajo coordinado con la empresa petrolera y bueno, los únicos recursos que de la empresa que hemos recibido, solamente son 4,000 soles del año pasado por su licencia de funcionamiento y en el transcurso de este año se le ha hecho una evaluación de sus bienes, es decir, el autovaluo que tiene que pagar a la gestión, es de 350,000 soles, ese abono se va a realizar en el transcurso de este año”, señaló.

Ante los cuestionamientos que el alcalde no quiere un diálogo con las comunidades nativas, la autoridad edil sostuvo que se tiene que seguir un proceso de formalidad. Qué se tiene que respetar a la autoridad del pueblo. Que no puede permitir o sostener una reunión informalmente. señaló que está dispuesto a dialogar siempre y cuando haya las garantías y la formalidad del caso. (C. Ampuero)