Puntualiza el Monseñor Miguel Ángel Cadenas Cardo.



Se le entrevistó para conocer un poco más su sentir y criterio en torno a la contaminación permanente por desagües putrefactos en la zona de Punchana (calle Buenos Aires y otras).

Así como el último derrame petrolero (viernes 16 de septiembre 2022) en la quebrada de Cuninico. Un pueblo doblemente golpeado por la salida del hidrocarburo del Oleoducto Norperuano. Así como por la interminable pobreza que los rodea.

En primer término, se le preguntó sobre la demora del Tribunal Constitucional en pronunciarse al respecto de la contaminación (por desagües) en varios asentamientos humanos del distrito de Punchana.

“Se ganó en primera instancia, quien tiene la obligación de atender a la población es la municipalidad de Maynas y Punchana. Ha pasado un año en el Tribunal Constitucional y creo que es tiempo más que suficiente para que haya una sentencia firme” opina.

¿Hay mucha indolencia en estos temas que afectan la salud del pueblo?

-Sí es indolencia y creo que no hay justicia, porque la justicia está cuando es rápida. Por lo menos cuando resuelve temas claves como derechos humanos fundamentales, porque no estamos hablando de cosas complicadas, hablamos de derecho al agua, la salud, a un medio ambiente sano, lo más elemental.

¿Las municipalidades no quiere reconocer el mandato en primera instancia (para que solucionen el problema del desagüe) porque dicen están en zona inundable, pero sí ellas les han reconocido algunos servicios?

-Han reconocido como juntas vecinales, hay luz, en realidad son pocos los servicios públicos. Se construyen colegios, postas médicas en zonas inundables, eso no es un problema, solo que ahí no quieren hacerlo.

Se espera que las nuevas autoridades vean el tema…

-Ojalá, pero creo que esto debería ser cuando ya salga la sentencia del Tribunal Constitucional y pienso que debe ser un plan grande para todo Iquitos porque no es solo esa zona (Punchana), sino que haya agua y desagüe para toda la ciudad y eso implicaría inversión desde el ministerio de vivienda.

De otro lado. No se terminaba de cumplir el mandato del Tribunal Constitucional a favor de Cuninico y les cayó otro derrame petrolero de mayor magnitud… ¿cuál es su sentir, su pensar?

-Hemos acompañado a la comunidad de Cuninico desde hace 30 años. IDL acompañó varios juicios. Lo que es increíble son varias cosas: No hay mantenimiento al Oleoducto y eso es gravísimo. Petroperú termina enterándose que hay un derrame porque las comunidades se lo advierten, no hay una alerta temprana, lo que significa que la contaminación es grave.

Hay una completa indolencia de parte del Estado, 10 días han pasado y no hay nada resuelto. Hay una emergencia y el Estado no sabe reaccionar. Y otro, la situación de pobreza en que viven los pobladores es otro problema gravísimo que los afecta.

Además, hay sentencias judiciales que no se ejecutan y eso es incomprensible. Un Estado de derecho no solo tiene independencia de poderes, sino que cuando se dicta una sentencia es obligación ejecutarla.

Todos ellos necesitaban una atención de salud a cargo de especialistas por el tema de contaminación y eso nunca ha existido. Reitero, no se ejecutan las sentencias del poder judicial y eso es gravísimo, alguien tiene que solucionar este problema porque se ve que la gente acumula rabias. El Estado no cumple con las obligaciones que tiene, esto puede estallar y no solo en Cuninico sino también en otros lugares.