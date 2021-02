“No se debería considerar a Maynas en cuarentena estricta”

Refirió el Dr. Carlos Calampa, director de la DIRESA – Loreto.



Tras conocerse el inicio de la cuarentena en las provincias loretanas de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, el Director Regional de Salud de Loreto, Dr. Carlos Calampa, sostuvo que no considera que la provincia de Maynas deba entrar en cuarentena estricta, ya que, recibe pacientes con Covid-19 provenientes de otros lugares de la región.

Es por ello que, el titular de la DIRESA – Loreto señaló que envió un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud pidiendo que en el caso de Maynas no se le considere aún en cuarentena por no presentar el desborde de los nosocomios que se tenía pensado.

No obstante, reconoce que, si se deba reforzar los protocolos de bioseguridad y en el caso de la provincia de Mariscal Ramón Castilla que, si entre en cuarentena debido a su cercanía con Brasil y Colombia, donde la situación es mucho más complicada a causa de la pandemia.

De igual manera, el Gobernador Regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, se mostró en desacuerdo con la medida del gobierno central en ingresar a la provincia de Maynas en una cuarentena estricta, pero, si se mostró en favor que la provincia de Mariscal Ramón Castilla entre a cuarentena. (R. Graicht)