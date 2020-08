“No se debe bono de abril, ahora estamos ejecutando mayo y siempre he dicho que no me aferro al cargo”

Declaró la directora del hospital regional de Loreto, Mercy Panduro.

Un poco en respuesta a lo manifestado por el secretario del sindicato de trabajadores del hospital regional Luis Otazú. Ambos estuvieron ayer por la sede del gobierno regional de Loreto, los trabajadores buscando al gobernador y la directora dialogando con el director de salud sobre un tema de mejoría para los médicos especialistas que están destacados en diversos centros de salud.

“Lo que puedo mencionar es que sí se ha pagado a los que laboraron en el mes de abril, ahora hay una comisión que está revisando lo del mes de mayo. No se debe el mes de abril, ahorita se está ejecutando el pago de mayo. En cuanto a las donaciones puedo asegurar y demostrar que todo ingresa por el almacén y queda registrado en un listado.

Y en cuanto a mi salida de la dirección, he declarado innumerables veces que yo no me aferro al cargo. He contado que asumí la designación en la crisis fuerte de la pandemia, cuando no había nadie que lo haga, cuando pocos trabajadores pisaban el hospital.

Yo no soy política, soy técnica. El gobernador puede tomar la decisión del cambio en el momento que él considere necesario, no me aferro a nada y yo no he robado nada, ni a nadie. Yo he estudiado para atender a pacientes y ahora lo que hago acá es tratar de ordenar el hospital, a unos les gusta y a otros no, pero yo sigo trabajando” respondió Panduro.

Y como siempre se le preguntó sobre el descenso de casos covid en Loreto y la próxima inauguración del hospital de campaña, enviado por el gobierno central.

“La verdad es que los casos covid han disminuido. Se ha desactivado la UCI extendida debido a que no contamos con más recursos humanos. No hay más especialistas, perdimos a varios y estamos haciendo esfuerzos por contar con nuevos, pero eso tiene su proceso.

Frente a la baja de casos covid, estamos viendo la posibilidad que en el nosocomio de campaña que debe estar listo a fines de este mes, la estructura ya está lista ahora falta el equipamiento; entonces hacemos gestiones para que esté el área de infectología y pueda atenderse a pacientes con malaria, dengue, leptospira, cuyos síntomas se asemejan y siempre están presentes acá” mencionó la directora.

¿A qué se debe su visita al director regional de salud?

-Nos hemos reunido para ver el tema de los médicos de Diresa que trabajan en el hospital, ver cuál es su condición. Tratar de que haya cierta solidez en los centros donde están para que todos los años no estén esperando si los regresan a su centro de salud o no. La mayoría son especialistas.

En el hospital regional hay 15 médicos destacados y que dependen de algún centro de primer nivel, entonces es difícil el traslado. Eso se está viendo con el doctor Calampa, ver que queden en un solo sitio donde se desempeñen como especialistas.