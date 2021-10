Durante toda la semana vienen tratando de denigrar su trabajo ante la colectividad.

Sería oportuno que la fiscalía de violencia contra la mujer y el grupo familiar, investigue a los impulsores del desmedro profesional.

“Casa de herrero, cuchillo de palo”. Dice el dicho que bien cae a lo que está ocurriendo en la fiscalía de Loreto/Nauta. Hace un buen tiempo gente interesada en que la Dra. Rosa Peláez, sea rotada a otra fiscalía o que salga del Ministerio Público a fin que no esté en el juicio oral por robos millonarios en la Ugel/Nauta; viene atropellando su profesionalismo, ya no solo ante medios de comunicación radial, sino en auto-parlantes por las calles de esa ciudad.

Cuando hace buen rato que el mismo ministerio público ha debido sonar la alarma de violencia contra la mujer y su familia, abriendo un proceso célere contra las personas (identificadas) que mancillan el trabajo de la doctora Peláez. Porque una cosa es cuestionar y juzgar, muy diferente a lo que ya se acercaría a una extorsión.

Ella antes que ser fiscal, es mujer, madre, hija y amiga que cuenta con grupos de personas que admiran su trayectoria y que ahora viene siendo afectada por informaciones interesadas y tergiversadas de un grupo que al parecer viene respaldando la corrupción ejecutada por ex funcionarios y quizá hasta actuales, en esa unidad de gestión educativa.

Hace poco parte del grupo que dice luchar contra la corrupción en Nauta, convocó a movilización a través de parlantes, los mismos parlantes que estacionan por la frustrada obra “Sapi-Sapi”, incitando a la población a levantarse contra la fiscalía anticorrupción de Nauta. Sabiendo perfectamente que el caso de la obra paralizada “Sapi-Sapi” está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción de Maynas.

En eso pasan el tiempo los denominados “luchadores contra la corrupción en Nauta”, pero por algún extraño interés NO dicen nada sobre las dos denuncias de dos fiscales penales por cohecho. Uno de ellos hasta hizo su descargo de coima por radio, poniendo en tela de juicio la labor de los otros fiscales. A pesar de existir la grabación de cómo le pedían que devuelva la coima.

Y el otro, denunciado por haber ofrecido 5 mil soles a fin que no sigan con la denuncia. Al contrario, ahí los “luchadores” lo terminan felicitando por su cumpleaños como un gran personaje. “Miente, miente que algo queda”, parece ser su lema. Quieren hacer aparecer como corruptos a los que sí luchan netamente contra esa lacra social y como “santos inocentes” a los de “uña larga” que se levantaron presupuesto del sector para mejorar la educación en Nauta. Así están las cosas por esa ciudad.

Se espera pronto accionar de la fiscalía de violencia contra la mujer, a fin que citen e investiguen a los acusadores para conocer qué intereses se mueven detrás.