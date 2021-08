No respetaron especificaciones técnicas en proyecto de maceteros y plantones

Contraloría emitió informe de control del proyecto.



Del proyecto de mejoramiento de los servicios ambientales y paisajísticos de los espacios verdes y públicos de Iquitos. El objetivo general de la auditoría fue determinar si el proyecto se viene ejecutando de conformidad con la normativa vigente.

Determinar si la adquisición de bienes se ciñe a las especificaciones técnicas planteadas en el Estudio definitivo y si la ejecución del proyecto se realizó de acuerdo a la normativa aplicable.

Entidad auditada gobierno regional de Loreto, monto de la materia de control S/ 8,870,207.00. Fecha de emisión del informe 02/08/2021, unidad orgánica que emite el informe OCI – gobierno regional.

Situaciones adversas: adquisición de plantones forestales, frutales y palmeras no guardan congruencia con las especificaciones técnicas planteadas en el estudio definitivo y lo instalado en las áreas de influencia del proyecto, generando el riesgo de que las adquisiciones de bienes no estén alineados al objetivo de cierre de brechas de acceso a los servicios ambientales a favor de la población.

Ineficiencia en el cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del proyecto periodo 2021, generando el riesgo que estas se retrasen y el proyecto de inversión no contribuya al cierre de brechas de acceso a los servicios ambientales a favor de la población, en el plazo establecido.