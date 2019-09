Ing. Sergio Donayre, director regional de Agricultura

La Dirección Regional de Agricultura de Loreto (DRAL) es una de las entidades que debería desarrollar los proyectos de seguridad alimentaria con el presupuesto necesario porque es la base del desarrollo para el capital humano regional.

En esa línea, consultado el Ing. Sergio Donayre, actual director de la DRAL, manifestó que están trabajando fuerte para sacar adelante la agricultura en nuestra región, ya que siempre fue olvidado por gestiones pasadas.

“No podemos darnos el lujo de no producir nuestras tierras, sobre todo en donde los índices de desnutrición y anemia infantil son muy altos, flagelos que nos heredaron las autoridades salientes y que le quita el futuro de muchos niños”.

Donayre fue enfático, “es irónico que nos critiquen que no hacemos nada para ser una región agroexportadora cuando tenemos estos índices, por lo que esta gestión, está priorizando producir primero para alimentar a nuestros pobladores, como se dice criollamente, en llenar primero la barriga y paralelamente desarrollar una agricultura agroexportadora”.

Dijo que saben no será fácil, pero están trabajando articuladamente con los demás sectores del GOREL y de las oficinas nacionales que tiene que ver con este sector.

“El petróleo nos adormeció por muchos años, nos convirtió en una región consumista, en donde sembramos y producimos muy poco, y si no sembramos ayer, no esperemos cosechar nada hoy”, señaló el funcionario agrario.

“Sumado a ello la idiosincrasia del poblador amazónico loretano, sobre todo de las zonas rurales y nativas, no es netamente agricultura, más bien es cazador, recolector, pescador, comparando con el poblador andino que si no siembra sus tierras no come”.

Aunque reparó en la poca fertilidad de gran parte de nuestros suelos, por lo que se tiene que invertir un poco más de lo normal, para producir a los niveles de otras regiones. “Por eso tenemos que ir cambiando el chip de nuestra gente y también hacer uso de la ciencia y de tecnologías para los cultivos, que en muchos casos ya fueron desarrollados por instituciones de nuestra región tales como el IIAP, el INIA, entre otros”.

Señaló que otro factor que se encuentra actualmente es la oposición de algunos sectores ambientalistas que se oponen a todo (siembra en grandes extensiones de cultivos, hidrovías, hidroeléctricas, carreteras, etc.), de los cuales con algunos no están de acuerdo y consideran puede ser motivo de un análisis posterior.

“Siempre son buenos para criticar y compararnos negativamente con otras regiones productivas como San Martin y Ucayali, donde ya nos llevan ventaja de muchos años, pero que a su vez han aumentado sus tazas de deforestación. Yo también soy un convencido en trabajar y aprovechar nuestros recursos naturales de forma sostenible, Dios nos dio esta riqueza y tenemos que aprovecharla, por eso me gustaría que no solo se opongan, sino también que den alternativas para producir en esta región de forma amigable con nuestro medio ambiente”.

Agregó: “Tenemos el gran reto de hacer producir nuestras tierras por lo que venimos realizando y realizaremos actividades descritas en nuestro plan de gobierno regional y también con algunos aportes en base de mi experiencia y de mi equipo profesional, sumado a ello estamos trabajando articuladamente con las diferentes instituciones locales y nacionales”.

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN DRAL

Al respecto dijo que tomaron las medidas del caso tal como manda la normativa como director y teniendo en cuenta que las denuncias fueron verbales. “Yo quiero ser muy imparcial en estos casos, ya que mañana más tarde pueden decir lo mismo de una persona y sin tener pruebas contundentes, no sería justo, sobre todo cuando somos funcionarios y estamos expuestos a todo”.

Explicó que con eso no quiere decir que no se dé validez a estas denuncias, pero que no es fiscal ni juez para sentenciar. “Actué de forma inmediata, estamos a espera del informe final de la oficina de secretaria técnica que está a cargo de una abogada, quien está investigando el caso, es preciso mencionar que dependiendo de los resultado de las investigaciones actuaremos de forma enérgica”.

ASPIRACIONES POLÍTICAS

“Aun no me puse a pensar, estoy concentrado en realizar una buena gestión en Agricultura y luego pensaré en mi futuro político, claro, que a mí me gusta la política, ya tuve una participación y fue reconfortante para mí, y mi equipo. Nos atrevimos a participar en política ya que como jóvenes tenemos muchas ganas de hacer la cosas para mejorar la vida de los pobladores de mi querida ciudad y región”.

Se describió como un actual soldado militante de Mi Loreto, y por tanto está a merced de las bases y de los resultados de los congresos regionales, por lo que se acogerá a las decisiones partidarias. “Hay mucha competencia, hay buenos cuadros, pero ya pronto sabremos novedades dentro de ella, ya que se vienen elecciones para el congreso y estoy seguro que Mi Loreto va a participar”. (Diana López M.)