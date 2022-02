Recién podrán cobrar en el mes de febrero.



Parece que en la dirección regional las cosas no andan caminando como debieran. Otra vez ha habido un problema de falta de pago del mes de enero para unidocentes, por lo que el Sute/Maynas hizo un plantón el día de ayer. Se pudo dialogar con el secretario del sindicato Sergio Ríos.

“Se hizo el plantón porque estábamos muy preocupados respecto al pago de la jornada laboral de trabajo de los compañeros unidocentes. Les debieron haber pagado en enero 2022 y no lo han hecho. Ellos perciben ese derecho por concepto de zona rural y trabajar en la condición de unidocentes, encargaturas.

Sostuvimos una reunión con la directora de la Ugel Maynas, Sandra Huamán. Con Christian Landa, jefe de planificación. El jefe de personal Roger Silva, el asesor legal Guillermo Noronha. Ellos han dicho que el pago de la jornada de enero, se les estará haciendo efectivo en la planilla del mes de febrero” habló Ríos.

¿Por qué hay esos desórdenes?

-Dicen que hubo un problema en el sistema y así otras disculpas. Como que los especialistas no han hecho bien su trabajo. Una serie de argumentos y este es un problema de todos los años.

De otro lado. ¿Cómo va el proceso de contrato de docentes y auxiliares de educación?

-Se ha pedido que nuestros delegados formen parte de la comisión de contratos para docentes y auxiliares, como miembros titulares. Somos el sindicato mayoritario con más de 500 auxiliares, nos corresponde a nosotros no a otro sindicato.

En cuanto al contrato de docentes sabemos que han sobrado plazas en el nivel primario. Los compañeros de nivel inicial que han quedado sin contrato, van a poder postular a las plazas de nivel primario.

Los compañeros de nivel secundario de arte y cómputo, con un año de experiencia como profesor de primaria, también podrán adjudicarse una plaza.