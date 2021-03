“No nos va a temblar la mano para identificar a los responsables de estos hechos vergonzosos”

Declaró el Ing. Roy James Salazar Caballero, Gerente Regional de Control de Loreto.

En torno a las 66 dosis de vacuna Pfizer aplicadas a personas no programadas.



Muy temprano el Contralor regional estuvo en los ambientes de la dirección regional de salud con el propósito de recabar toda la documentación posible en torno al escándalo de las 66 dosis.

“Desde el primer día que empezó el proceso de vacunación hemos estado trabajando, incluso sábado y domingo. ¿Qué sucedió? Que el día viernes 19 de marzo cuando se termina el proceso de vacunación de Pfizer, se indica que las vacunas que habían sobrado, pese a que en los lugares de vacunación ya no se vacunó a más gente cuando bien se pudo haber hecho; se dijo que habían sobrado esas 66 dosis que hacen 11 frasquitos.

Se nos dijo que eran para la Casa Betania, Santa Rosa, para los médicos de Medicina Legal del ministerio público. Esa era la coordinación. Pero luego nos dimos con la sorpresa que el día sábado 20 de marzo, apartándose de todas las coordinaciones y de la transparencia, vacunan a 65 personas al interior del local de Diresa en un acto totalmente irregular, sin comunicación a los órganos que estaban participando en el tema.

Lo han hecho prácticamente entre “gallos y medianoche”. Definitivamente una situación vergonzosa, irregular y poco transparente por lo que iniciamos la investigación concordante a los hechos. Hemos recopilado información para poder acreditar esa conducta irregular por parte de algunos funcionarios, autoridades y servidores públicos” habló el Contralor.

¿Qué hechos se habrían configurado ahí?

-Se podrían configurar varios como cohecho, peculado doloso, podría haber una gama de delitos en los que podrían haber incurrido. Contraloría y el ministerio público vienen actuando sobre todo lo conocido hasta ahora.

¿Ha podido hablar con el director o con otro funcionario en la dirección de salud?

-No he hablado con ningún funcionario. Hemos ido a recabar información para deslindar responsabilidades, para el proceso del análisis correspondiente y no nos va a temblar la mano para identificar a los responsables de estos hechos vergonzosos.

Puesto que falta vacunar al grueso del pueblo ¿qué acciones preventivas van a tomar para que no vuelvan a ocurrir esos actos ya que la confianza se ha roto en quienes dirigían la vacunación?

-Se deben tomar las acciones preventivas y correctivas del caso. Primero a quien corresponde ejecutar las sanciones ejemplares. No es necesario esperar el informe de Contraloría. Entiendo que se debe separar de inmediato a los servidores y funcionarios del proceso de vacunación por la poca transparencia que han demostrado. Luego ver las sanciones administrativas, civiles y penales que corresponda.

Nosotros vamos a continuar acompañando, fiscalizando el proceso de vacunación. Recalco, se tiene que apartar a los funcionarios mientras dure el proceso de investigación.

No pueden seguir participando en dicho proceso, un proceso que se venía llevando con una buena práctica. Han hecho todo eso un día sábado, no sabemos qué razones habrán tenido, pero sabemos que se tiene que llegar a conocer toda la verdad.