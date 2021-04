“No nos estamos acercando a la patronal y tampoco hay divisionismo en el sindicato”

Expresó el dirigente del sindicato de trabajadores del hospital regional.



Y es que se le preguntó sobre esas posibilidades debido a que junto a otros de sus compañeros, se le vio salir de la dirección general del establecimiento de salud sin que lo acompañe el dirigente de organización que el día miércoles habló fuerte en contra de la gestión de la directora actual. Tampoco estuvo la conocida dirigente de administrativos María Rodríguez.

“En cuanto al tema de los incentivos laborales se conoce que es un tema judicializado entre el Minsa y el pliego. Los incentivos ya se están dilatando demasiado, pero no culpo a esta gestión sino a los directores anteriores que no hicieron un fundamento de hecho y derecho” dijo Wilder Gálvez.

¿Y qué dice de los familiares Mermao que entraron al hospital modular?

-Ese tema hemos tocado, se ha hecho en la gestión pasada no es en esta gestión. No estoy defendiendo a nadie. Es cierto y la verdad es porque nadie quería trabajar, arriesgar su vida.

(Es bueno aclarar que el módulo covid no funcionó en la primera ola, sino en la segunda).

¿Hay división en el sindicato, el secretario de organización habló fuerte sobre ese punto?

-Yo no quiero entrar en controversia. No hay divisionismo, pienso que quizá por la juventud del dirigente y la falta de experiencia ha hecho esas declaraciones. Él debió consultar con el gremio para ver eso.

¿Han traído funcionarios de afuera, cuál es su posición?

-Sí han traído. No es que me parezca bien o no. Como secretario no me parce bien (sic) acá hay compañeros que tienen talento, pero también somos conscientes que acá han pasado cosas durante 6 años y han hecho cosas que no han debido hacer. Ahora esta gestión quiere ordenar.

¿El sindicato está pegándose a la patronal?

-No, jamás. Seguimos luchando por la masa laboral a fin que el trabajador tenga su plaza laboral, sus pagos etc. Si llegan denuncias a nuestras manos claro que las daremos a conocer, eso le hemos dicho a la directora. (LMHL).