“No me puedo quedar callada porque podría ser juzgada por omisión”

Señala la consejera delegada Janet Reátegui, en torno a los 17 audios que involucrarían al vicegobernador de Loreto.

Señala que el jueves en sesión del consejo se formará la comisión que investigará el caso.

Asegura que policía de alta tecnología será quien despeje toda duda concerniente a los audios.

Durante estos días la consejera delegada ha sido depositaria de los 17 audios que comprometerían al vicegobernador de Loreto Andrés Ferreyra Macedo, siendo que este lunes los estará entregando al ministerio público. También anunció que el jueves 5 de setiembre en sesión de consejo, se formará la comisión especial que investigue preliminarmente.

A la consejera se le preguntó sobre la importancia de un peritaje a los audios correspondientes.

“Estamos haciendo un trabajo responsable, no quiero dar ninguna información porque finalmente esto tendrá que salir de la policía de alta tecnología y las autoridades competentes para que se llegue a tener claridad frente a esta distracción que hay para la gestión.

La responsabilidad del pleno es dar a conocer a las autoridades competentes y en lo sucesivo tomar acciones. Se formará una comisión especial de ética o investigación, se tomará en cuenta y se pondrá en manos de las autoridades”, respondió Reátegui.

¿Usted ya ha tenido la oportunidad de escuchar los 17 audios completos, qué conclusiones saca?

-Yo no quiero hacer comentarios irresponsables, pero hay uno de ellos que dice “soy Andrés”, es el que me pone a pensar que hay algunas cosas que se estarían tramando desde hace tiempo y con ello se consumaría la especulación escuchada.

La comisión recién se conformará el 5 de setiembre y ahí se le pasará todos los audios, previo a ello el día lunes (2 setiembre) llegarán a manos del ministerio público y se verá qué conclusiones sacan porque nosotros no somos sancionadores, las investigaciones que podemos hacer son preliminares, las autoridades serán quienes investiguen de manera profunda.

¿Ha conversado con el gobernador o con el vicegobernador?

-Con el vicegobernador no he pedido conversar, con el gobernador sí, él asegura que es un tema que se estaba escuchando desde hace tiempo. A él también hace poco le hicieron llegar estos audios ahora propalados.

Esperamos que con esto se ponga en tranquilidad la gestión, los loretanos esperan mucho de las autoridades, hemos sido elegidos mediante sufragio democrático. Todo esto lo que hace es distraer energías en temas que suenan domésticos.

Queremos encontrar la ruta del desarrollo de Loreto. Hay muchas promesas de campaña que se deben cumplir, los ciudadanos loretanos esperan eso de la autoridad elegida. Necesitamos que el gobernador se concentre en su trabajo, no andar con seguridad del Estado, policías frente a tantas amenazas, a tanta confabulación que existe en integrantes de dentro y de afuera. Es momento de frenar este tema y ponernos a trabajar.

¿Usted ha recibido amenazas?

-Yo estoy cumpliendo mi función no tengo nada contra Andrés, contra nadie simplemente que tampoco puedo ocultar temas como estos casos, no me puedo quedar callada porque por omisión podría ser juzgada y eso no es correcto.