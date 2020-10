No hicieron un buen trabajo en área de nutrición

Jefa señaló que no aceptará entrega de obra hasta que quede todo bien.













Aunque la Lic. Elizabeth Calampa, no quiso declarar sobre el trabajo realizado por una empresa que fue contratada para reparar los ambientes del área de nutrición; este medio de comunicación al hacer un rápido recorrido por el lugar, pudo ver varias deficiencias que ojalá y puedan tener un arreglo total para que el delicado espacio quede en óptimas condiciones.

Pues no hay que olvidar que ahí se preparan los alimentos de los pacientes que quedan hospitalizados, algunos familiares cuando llegan de lugares alejados y profesionales que brindan sus servicios al hospital regional, por lo tanto, todo lo que ahí existe y se prepara tiene que estar en condiciones absolutamente prolijas.

¿Y cómo pensar en ello si se ve que los responsables de hacer las mejoras, sacaron los vidrios de las ventanas para limpiarlas y al final no las colocaron? ¿Y ahora con la Leptospira no es un riesgo? Por supuesto.

En los techos la pintura, quizá de baja calidad, ya se está deteriorando. Las ollas grandes, colocadas en un piso obsoleto, arreglado a medias.

Pero lo que más preocupa es el espacio de refrigeración. Como tienen que subir la temperatura, no han colocado un buen sistema de absorción de la humedad, por lo que el agua sale por el piso, e increíblemente, también traspasa las paredes.

Incluso hay una parte, donde han colocado un tubo delgado, dejado suelto, sin empotrarlo, que es llevado hasta una tapa de desagüe en el piso. Inaceptable.

No han sido pocos miles de soles los que la empresa ha cobrado o ha querido cobrar por los trabajos. La jefa de nutrición, dijo que ella se niega a firmar un documento como si le habrían entregado una obra de mejoramiento perfecta. Se espera que la empresa responsable actúe y si ya lo hizo, bien por ella.