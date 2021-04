“No hemos podido convocar a dos exámenes, esto es una muerte lenta”

Declara el rector de la universidad científica del Perú Dr. Roger Cabrera Paredes.



A quien se le ubicó cuando iba ingresando a la UCP, antes de hablar de la actual situación de la mencionada casa de estudios, se le preguntó sobre la pérdida del ex rector Juan Saldaña, quien murió a causa de la infección covid.

“Fue un golpe muy grande para la universidad. Estuvo 10 años como rector e hicimos un edificio inmenso en la parte posterior de la universidad. Se pudo sanear varias deudas, nos dejó una ruta a seguir. Lamentablemente la Sunedu no nos ha licenciado por 8 indicadores, ya hemos presentado un proceso contencioso administrativo ante el poder judicial de Lima.

Más de 600 trabajadores se irán a la calle y unos 6 mil alumnos quedan fuera, es un problema muy grave, es una desgracia. En todo Loreto solo hay una universidad privada que somos nosotros. ¿Dónde van a ir los alumnos? Las familias no tienen dinero para enviarlos a estudiar a otras partes” opinó el doctor.

¿Cuál es la situación real de la UCP?

-Hemos presentado un plan de cese, primero nos han dado dos años porque así dice la ley y luego podemos pedir una ampliación por tres años. Estamos enviando documentos a la Sunedu, con pruebas y todo. Ya han pasado dos exámenes que no hemos podido convocar, es una muerte lenta.

Pero hay una luz al final del túnel. El Congreso ha dado una ley por la cual todas las universidades que no han sido licenciadas pueden volver a postular y obtener Licenciamiento en dos años, por eso en agosto volvemos a presentar la solicitud de Licencia.

Se habla que la universidad César Vallejo querría comprar la UCP ¿hay algo de eso?

-No, no. El único que nos ha llamado queriendo alquilar son los señores de IPAE, nadie más se ha presentado.

La Sunedu ve la calidad, se califica, se certifica y se ayuda, no tiene por qué actuar con drasticidad, incluso eso va contra jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si hemos cumplido con el 90% de los indicadores ¿por qué no nos dieron el Licenciamiento. Con esos señores no se puede dialogar, son cerrados.