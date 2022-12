Responde el consejero de Requena Pedro Raúl Pacaya Tamani.

Cuando se le pregunta por su labor de fiscalizador durante los 4 años de gestión regional. En el fondo él sabe que su aporte no ha sido el suficiente, o en todo caso, el que la población le confió.

“Hemos tenido un déficit de operatividad por la pandemia, a pesar de todo, no nos hemos descuidado y hemos continuado trabajando, dejando huella en los 11 distritos de Requena” expresa.

¿Pero qué fiscalizó?

-Uno debe fiscalizar el presupuesto del Estado para el bien de la población en el presupuesto de obras ejecutadas. Hemos puesto algunas obras en todos los distritos de la provincia. En Yaquerana-Colonia Angamos, que es un distrito olvidado por años.

¿Qué fiscalizó?

-Hemos fiscalizado algunas infraestructuras en educación, salud, que han llegado allá (sic). A pesar de todo esto, se ha fiscalizado los proyectos de obras para que se culminen al 100%. Hay gustos y quereres, no son muchos, pero se ha cumplido en algo.

¿Sabe por ejemplo que el gerente de la sub región de su provincia se habría comprado un terreno grande por la carretera Iquitos/Nauta donde se construye una mansión, con piscina y todo?

-No tengo conocimiento de eso. Quizá habrá comprado con su peculio, no lo sé.