Expresó la Subprefecta Milagros Macedo, en torno a la salida del Teniente Gobernador de “Diamante Azul”.



Encontramos a la prefecta Luz Verónica Cardeña Flores, en su oficina. También estaba la subprefecta Milagros Macedo Macedo, quien habló del tema de la autoridad de “Diamante Azul”, negó que haya concluido con su designación debido a su lucha contra la corrupción.

Antes de ello la Prefecta Luz Cardeña, dio a conocer que aún sigue en el cargo y que no le han hecho llegar ningún documento oficial respecto a cambio alguno. “Trabajaremos hasta el último día que se nos comunique de algún cambio” dijo.

Agregó que había estado en la reunión con los miembros de la CGTP y el premier Guido Bellido. “Lo importante en comparación a otros gobiernos es que el premier entra a los pueblos a ver los temas que generan conflictos sociales para luego ir solucionando los problemas poco a poco” dice.

Luego se habló con la subprefecta provincial de Maynas CPC Milagros Fabiola Macedo Macedo, sobre la autoridad de “Diamante Azul” que hace poco con resolución de por medio le quitaron el cargo.

“El tema con Arquímedes Arirama Bancho, es muy diferente a lo que la prensa ha dicho. El problema empezó en abril porque hubo una denuncia contra él debido a que habían incautado gasolina.

Él sabía perfectamente de las funciones a cumplir y en ellas no se le atribuía que podía quitar gasolina. Y en todo caso, si lo hacía debe elevar un informe inmediato a sus superiores. Hay un subprefecto en Alto Nanay a quien debería haber comunicado el teniente gobernador.

No lo quería hacer indicando que le daba información al ministerio público. Él debía rendir cuenta a sus superiores. Se le notificó hasta en 3 oportunidades para que haga su descargo y nunca lo hizo. Por eso es que se le destituye del cargo, no por su lucha contra la corrupción a la que todo ciudadano tiene libertad para hacerlo y eso está bien.

La resolución con su destitución llegó justamente cuando había habido otra incautación de gasolina, pero no era ese el motivo, sino la falta del cumplimiento de las normas para lo cual fue designado. Se deben seguir los lineamientos de la entidad, ese ha sido el motivo” concluyó Macedo.