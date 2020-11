“No hay un plan sostenible para reubicar a los vendedores de la zona de Belén”

Declaró Nikyoli Ching Chávez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto.



Ayer se le encontró en el auditorio de la Municipalidad de Maynas, al lado del alcalde de Belén y otras autoridades para tratar el tema de los vendedores en la zona álgida de ese distrito. Un poco contrariado porque en la reunión no iba a estar presente el alcalde de Maynas, que finalmente es quien toma las decisiones a adoptarse.

“Estamos acá por un problema grave en cuanto al mercado de Belén. No hay coordinación entre las dos municipalidades y los perjudicados estamos siendo los formales que no nos dejan vender, no nos dejan trabajar y hay bancos que pagar, proveedores, predios, entonces las ventas han disminuido bastante.

Lo que pasa es que no hay un plan sostenible, no pueden mandar a una parte por acá y a otra por allá, la gente no va a tener público y vuelve otra vez a la zona. Se tiene que enviar a todos a un sitio donde vendan, colocando y haciendo publicidad para que la gente vaya tranquilamente a consumir en esos mercados.

Hemos querido conversar con el alcalde de Maynas, pero no ha venido lo que nos parece una falta de respeto ya que él es el que toma las decisiones, por lo que creo nos vamos a retirar.

Se tiene que dialogar y ver a qué acuerdos llegar, ver un punto estratégico para los ambulantes que están ahí y que no han trabajado por meses y nosotros entendemos su falta de trabajo durante este tiempo. Se debe primero dejar oxigenar económicamente por un tiempo y luego pensar en trasladarlos ya con oxígeno económico” habló Ching Chávez.