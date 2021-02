“No hay un plan óptimo para la reparación de la carretera Iquitos-Nauta”

Habló Magno Valderrama, presidente de la Asociación de Trabajadores de la región Loreto.



Quien antes de ese punto, denunció que hay dos empresas grandes de transporte que hacen ruta hacia Nauta, que no respetan lo que mandan las medidas de bioseguridad por pandemia.

“Por esta segunda ola se ha reducido un poco el transporte, y quien lo hace tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad. Pero hay empresas como Amazon y Turismo Jaén, que a veces no respetan y eso afecta a todos porque se presta para el incremento de la cadena de contagio.

Muchas veces cuando ven a las autoridades de control, acatan el protocolo, pero cuando no las ven hacen lo que quieren y eso no está bien. No son conscientes del momento tan delicado por el que estamos atravesando” mencionó Valderrama.

De otro lado. Hace unas semanas vimos que parchan por partes los huecos de la carretera a Nauta ¿y no es que existe un presupuesto millonario para un arreglo óptimo?

-Se supone que los millones que ha dado la dirección de transportes, era para un parchado total. Mas ahora vienen parchando pedazo por pedazo. Y no solo eso, algo grave es que hay algunos huecos que los están tapando con arena, eso debe ser fiscalizado.

Arreglan un pedacito de vía y lo dejan, se saltean los huecos y eso no es un trabajo serio. No vemos que la carretera esté quedando bien. No hay un plan óptimo de reparación de la importante vía por la que transitan cientos de vehículos y que une a dos ciudades y a varias comunidades.