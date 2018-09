Presidente de ORIAP, Wilmer Chávez.

Una anunciada movilización que corresponde a desplazamiento y concentración de los pobladores indígenas en los puntos de reclamos, viene ocurriendo en las últimas horas, desde que inició el viernes último la huelga indefinida de las federaciones indígenas de las cinco cuencas por desacuerdos con el gobierno central en lo que respecta a los puntos de agua y salud.

“Esta no es una medida de protesta simple, es una lucha de reivindicación de derechos que por décadas ha sido olvidado. Estamos en una etapa en que el Estado está haciendo oídos sordos a lo que nosotros venimos reclamando un derecho legítimo, como es la salud”. Así declaró Wilmer Chávez, presidente de ORIAP.

“Entonces no habiendo resultados a lo que ya hemos conversado con el premier, entonces a nosotros nos conlleva a tomar acciones de fuerza porque realmente nuestros pueblos no pueden estar perdiendo vidas humanas, porque la atención de salud es por demás precaria”

Indicó: “En tal sentido consideramos al no tener respuesta inmediata del Estado, nos conlleva a tomar medidas de fuerza, para que así de una u otra forma el Estado pueda voltear los ojos ante estas necesidades que están atravesando nuestras poblaciones de las cinco cuencas.

Como hemos estado informando, hemos priorizado los temas de salud y agua. Porqué la salud, porque realmente sin salud no hay nada. Después los otros temas podemos seguir conversando colateralmente. Es que no podemos permitir que nuestra población siga muriendo

Hay una situación epidémica que está pasando por nuestra zona. Imagínese unas comunidades dentro de la actividad petrolera no teniendo agua, no podemos permitir eso. Por eso hemos priorizado esta atención al margen de los otros temas que están pendientes por discutir”.

Se conoce que la propuesta para salud intercultural de las Cinco Cuencas es de 400 millones de soles, mientras que la propuesta del gobierno central es de 9 millones, lo que han considerado una ínfima cantidad para la implementación, atención y tratamiento que requieren, urgiendo el examen toxicológico y la forma de minimizar sus efectos en los indígenas afectados, que señalan hasta la fecha no ocurre.

Recordemos que el pronunciamiento de las federaciones de las cinco cuencas expresó lo siguiente: “A todas las autoridades, locales, regionales, nacionales e internacionales, y a la opinión pública en general: Las organizaciones de las 5 cuencas tomaron la decisión de SUSPENDER todo tipo de reunión con el Estado, dado que durante 2 años se ha venido debatiendo política y técnicamente todas las agendas concernientes al acta de SARAMURO/SARAMURILLO, en las diferentes reuniones en IQUITOS y LIMA.

Si bien es cierto, hay algunos avances mínimos en proyectos de aguas que en definitiva no es nada extraordinario sino es obligaciones básicas del Estado de brindar agua a esas poblaciones que están contaminadas hace medio siglo. Toda las demás agendas se encuentran sin resultado, las federaciones manifestaron que se discutirá en paralelo.

En las 5 Cuencas tomamos una posición clara de priorizar e implementar todo los temas inmediatos y urgentes como es el tema del AGUA y SALUD respectivamente; respeto a este punto los diferentes líderes manifestaron enfáticamente: que no podemos estar discutiendo eternamente estas agendas, que su implementación es a mediano y a largo plazo, mientras que nuestro pueblo este tomando agua envenenada y la salud está muy afectada por los efectos nocivos de la contaminación petrolera, es por ello la importancia de tratar e implementar los temas inmediatos.

Las federaciones cumplieron con trabajar la propuesta del PLAN DE SALUD ESPECIAL INTEGRAL E INTERCULTURAL, con un financiamiento aproximado de 400 millones, la implementación y ejecución de dicho plan ayudara a minimizar o contrarrestar las enfermedades en las cuencas afectadas. Sobre este plan hasta la fecha no se ha visto una respuesta efectiva a pesar que se ha planteado al Premier y a la Ministra de Salud.

Nuestro pueblo ya no puede soportar más esta discriminación, sabemos que estamos muy afectados, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, están en situaciones muy críticas por su alta vulnerabilidad. Se trata de vidas humanas y tenemos derecho a una salud digna.

Ante todo ello, las organizaciones tomamos una sola decisión de declarar en estado de movilización y medida de defensa indefinida en nuestro territorio y suspender todo el dialogo hasta que el Estado tenga una respuesta efectiva a los temas inmediatos.

Nuestra movilización se inició desde el 07 de Septiembre, en las diferentes cuencas, por lo que comunicamos a la opinión pública y a las diferentes autoridades a respetar nuestra decisión la misma que están amparado nuestro derecho a la protesta en la Constitución Política del Perú”. Expresaron.

