No hay movimiento económico en Loreto

A través de obras de construcción, asegura Reynaldo Tuanama

Cerca de 1 500 obreros se encuentran desempleados

El secretario de organización del Sindicato de Construcción Civil de Loreto, Reynaldo Tuanama, manifestó que actualmente nuestra región presenta una recesión en la ejecución de obras de construcción públicas, lo cual perjudica el desarrollo de nuestra localidad y población, por la falta de inversión y movimiento económico.

“No hay obras de gran envergadura por parte de los municipios o gobierno regional; por tanto, no tenemos movimiento económico, esto se debe principalmente a la incapacidad de gestión de nuestras autoridades”, expresó Tuanama.

“La economía está paralizada, no hay obras, no hay trabajo, cientos de trabajadores de construcción civil se encuentran desempleados, ya pasó un año del inicio de la gestión de las actuales autoridades y ya también se acaba enero y nada, se acerca el inicio del año escolar y muchos de los trabajadores no tienen ni con que comprar los útiles de sus hijos porque no están laborando”, agregó el dirigente sindical.

Reynaldo Tuanama también detalló que son cerca de 1500 trabajadores, entre sindicalizados e independientes, los que permanecen desempleados solo en la ciudad de Iquitos, motivo por el cual exige a las autoridades gestionar para el desarrollo de obras de construcción púbica.

Tuanama refiere que a inicios del año pasado se reunió con el gobernador regional, Elisbán Ochoa, quien le habría manifestado que en el transcurso del 2019 se desarrollarían 15 proyectos, entre obras de pavimentación y demás, pero, hasta la fecha ninguna se ha concretizado. (R. Graicht)