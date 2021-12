Expresó Zoila Medina, secretaria de economía de ORPIO.



Lo hizo en conferencia de prensa a la que también asistieron varios Apus de comunidades indígenas quienes expresaron su preocupación por el cierra puertas de varias entidades públicas, bancos a los que iban a cobrar bonos, restaurantes etc. donde les piden tarjeta de vacunación covid, con las dos dosis de lo contrario no pueden ingresar.

“No estamos en contra de la vacuna covid, pero que sea consentida e informada y que no sea obligatoria. Estamos en contra del DS 179-2021 que ha salido donde se nos obliga y exige la tarjeta de vacunación con las dos dosis.

De lo contrario no se puede ingresar libremente a cualquier lugar si no tenemos ese requisito. Ese decreto debe ser derogado de inmediato. Debemos tener libre acceso a donde queremos, como era antes. Cuántas epidemias ha habido y nos han vacunado, pero siempre había libertad de tránsito ¿y por qué ahora nos restringen esa libertad?



Que se derogue y que haya libre acceso, que no nos condicionen. Si no lo hacen iremos al congreso, al palacio, a todas las instituciones a protestar para que nos respeten. No queremos pelear con el gobierno, pero queremos un diálogo pronto para que se restablezca nuestra libertad de manera plena, tener acceso a todos los lugares. Existe el Convenio 169 donde habla de los derechos de los pueblos indígenas y ahora no los están respetando” habló Zoila Medina.

Por su parte Beltrán Sandi, líder de las comunidades del Napo, expresó algo muy importante que deberían tener en cuenta las autoridades de salud de nivel nacional. En cuanto a que a los famosos enlaces (promotores de salud) que van por las comunidades a informar sobre la vacuna covid, ni siquiera les dan viáticos para llegar a toda la zona nativa, por lo que hasta el momento solo existe un 22% de esas poblaciones vacunadas.

“Al Minsa le ha faltado criterio ya que no ha priorizado las necesidades de los enlaces. Los enlaces en las comunidades desempeñan un papel importante y a estos ni siquiera les pagan bien. De su platita tienen que sacar para los pasajes, estadía, no tienen viáticos.

Exhortamos al Minsa que priorice la contratación de los enlaces para el año 2022. No los han priorizados en este año 2021 teniendo presupuesto, por eso en la zona indígena solo hay un 22% de población vacunada. Los enlaces son los hombres, como un ejército, que van a las comunidades a informar sobre la vacunación covid” habló Beltrán.